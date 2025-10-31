范姜彥豐送放風券！親手促成王子、粿粿「美國行」不倫戀

王子認與粿粿超過朋友界線。（圖／翻攝自王子Instagram）





前中信兄弟啦啦隊成員粿粿（江瑋琳）與范姜彥豐結婚3年，男方日前發聲指控她婚內出軌「王子」邱勝翊，女方雖發文否認，但王子則道歉承認「超過了朋友間應有的界線」；婚變導火線「美國行」細節狂被翻出，原來女方這趟行程的機票是老公送的生日禮物。

范姜彥豐送空白機票禮物，粿粿卻在美國行之後疏遠他。（圖／翻攝自＠zackxmeigo22 Instagram）

范姜彥豐日前控訴，妻子粿粿自從去了一趟美國行回來之後，就對他態度180度大轉變，以「想有自己的時間」為由逐漸疏遠他，早出晚歸、行蹤不明漸行漸遠。這趟美國行同行的圈內好友有王子、晏柔中、楊孟霖、王品澔、簡廷芮、胡釋安等人，其中范姜彥豐已退追王品澔和簡廷芮社群帳號。

事實上，這趟美國行的機票其實是范姜彥豐1年前送給粿粿的生日禮物，還特別拍下影片紀錄這一切，他溫暖的說：「我想送你一張空白機票，讓你選擇你想去的地方，讓你可以不用擔心小孩、工作，你就好好出國放鬆。」想不到獅子男一往情深的付出，卻親手將妻子與王子送作堆。

粿粿4月19的Instagram發文，證實美國行是范姜彥豐送的禮物：「過去出國是兩人世界，後來多了寶寶變成三人行，不知道哪來的靈感，剛好我們の尢，不約而同都送我們自己旅行當生日禮物。跟家人旅行的幸福感不一樣，每天都像在校外教學還是畢業旅行的好好玩，謝謝老公們的放風券，希望每年都有。」



