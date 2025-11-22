范姜彥豐遭傳「整天在家打電動」成最後一根稻草 粿粿寒心提離婚

范姜彥豐與粿粿3年婚姻破滅。翻攝鏡週刊

婚變事件爆發後，粿粿（江瑋琳）日前於社群平台發布17分鐘長影片，坦承婚姻中經濟與育兒責任分配不均，已成她決定離婚的導火線。她強調，婚後家用及房貸頭期款多達6至8成由自己負擔，甚至在范姜彥豐投資需求時，也全力提供資金支持，卻換來對方在家長時間沉迷電動遊戲，孩子照顧則多委諸保母，讓她心生寒意，最終忍無可忍提出結束這段3年婚姻。

根據鏡週刊報導，粿粿外出工作後，范姜彥豐在家成天只打電動，孩子多由保母獨力照料，這一幕成為壓垮婚姻的最後一根稻草。

粿粿外遇王子。翻攝Instagram @meigo.c

范姜彥豐於2011年透過《凱渥夢幻之星》男模組選拔以亞軍姿態出道，迅速成為品牌秀場的常駐模特兒，據凱渥內部人士透露，他曾是公司產值頗高的主力藝人。然而，婚後為與粿粿共同打造自媒體及品牌事業，他選擇不續約凱渥，轉戰夫妻檔經營。不過另有消息指出，范姜彥豐在凱渥時期的工作機會本就不多，轉型後廠商業配多找粿粿為主角，導致范姜彥豐常處於無所事事狀態，間接加劇夫妻間的摩擦。 范姜彥豐也曾反擊，澄清事實並非如粿粿所述般不負責任。

粿粿外遇王子事件曝光後，王子（邱勝翊）形象崩壞，工作全數停擺，粿粿事業亦受重創，傳SWAG平台有意邀約合作，但她尚未回應。



