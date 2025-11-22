范姜彥豐遭傳「整天在家打電動」成最後一根稻草 粿粿寒心提離婚
婚變事件爆發後，粿粿（江瑋琳）日前於社群平台發布17分鐘長影片，坦承婚姻中經濟與育兒責任分配不均，已成她決定離婚的導火線。她強調，婚後家用及房貸頭期款多達6至8成由自己負擔，甚至在范姜彥豐投資需求時，也全力提供資金支持，卻換來對方在家長時間沉迷電動遊戲，孩子照顧則多委諸保母，讓她心生寒意，最終忍無可忍提出結束這段3年婚姻。
根據鏡週刊報導，粿粿外出工作後，范姜彥豐在家成天只打電動，孩子多由保母獨力照料，這一幕成為壓垮婚姻的最後一根稻草。
范姜彥豐於2011年透過《凱渥夢幻之星》男模組選拔以亞軍姿態出道，迅速成為品牌秀場的常駐模特兒，據凱渥內部人士透露，他曾是公司產值頗高的主力藝人。然而，婚後為與粿粿共同打造自媒體及品牌事業，他選擇不續約凱渥，轉戰夫妻檔經營。不過另有消息指出，范姜彥豐在凱渥時期的工作機會本就不多，轉型後廠商業配多找粿粿為主角，導致范姜彥豐常處於無所事事狀態，間接加劇夫妻間的摩擦。 范姜彥豐也曾反擊，澄清事實並非如粿粿所述般不負責任。
粿粿外遇王子事件曝光後，王子（邱勝翊）形象崩壞，工作全數停擺，粿粿事業亦受重創，傳SWAG平台有意邀約合作，但她尚未回應。
更多鏡報報導
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
范姜彥豐中國節目演唱〈原來〉李榮浩頻頻點頭 公開好消息：拾起碎片、面對現實
畢書盡「父親成通緝犯」25日出庭 曾被爸爸丟中國「打黑工」關係疏遠
其他人也在看
粿粿哥哥嗆范姜「只會吃軟飯卻還裝大男人」！獲家族遺產實力雄厚支持妹妹
（記者蔡函錚／綜合報導）粿粿與范姜彥豐的婚變仍持續延燒，而在眾多聲音中，最明確表態的，就是她的哥哥韓秉融。外界 […]引新聞 ・ 5 小時前
粿粿婚變案傳「轉私下協商」 爆范姜整天打電動壓垮家庭
粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐近期爆出3年婚變，王子（邱勝翊）承認和粿粿「超出朋友界線」，但賠償金額談不攏。今(22日)週刊報導，事件的3位主角最近對此事態度改為低調，據知粿粿和范姜離婚案，目前確認會「轉私下協商」，而粿粿和范姜結婚之初感情還不錯，傳聞壓垮婚姻的最後一根稻草是男方整天打電動，讓粿粿忍不下去。中時新聞網 ・ 7 小時前
獨家／邀范姜彥豐唱新歌被疑蹭熱度 謝和弦：我是不是該道歉？
粿粿背叛老公范姜彥豐，與王子邱勝翊的婚外情風波鬧得沸沸揚揚，謝和弦（R-chord）力挺范姜之餘，也主動伸出友誼之手，希望邀約范姜合作新歌〈我們說好的〉，不過，此舉卻被質疑有蹭范姜熱度之嫌，對此，謝和弦問：「我是不是應該要道歉？」老婆兼經紀人陳緗妮回應：「我們原來沒有要曝光這件事，並非刻意提的。」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
Energy閃兵爭議後首合體挺公益 陪粉絲度聖誕
Energy閃兵爭議後首合體挺公益 陪粉絲度聖誕EBC東森娛樂 ・ 21 小時前
粿粿、王子沒邊界感挨轟！熊熊突爆「同房過夜」人夫坤達：沒想太多
近期「邊界感」是演藝圈最常被討論的熱詞，黃豪平自曝曾和熊熊發生過一次「現在想想超級越界」的經驗，有一年跟節目到瑞士外景，兩個人與張棋惠、坤達被分到同一間房睡，而且還是「沒有隔間」的那種，黃豪平說：「那時候張棋惠還很興奮說，沒有和非男友的男生一起睡過同一個房間。」熊熊則坦言當時完全沒多想，一來坤達已婚，二來她一直以為豪平是gay，所以毫無界線意識。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
粿粿富二代哥哥拿遺產金援挺妹 喊話吿范姜和酸民「幫妳找律師處理」
粿粿與范姜彥豐於2022年結婚並育有一女，近日范姜彥豐指控粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），粿粿的同母異父哥哥韓秉融第一時間發聲挺妹妹，也公開支持她對范姜和網路酸民提告，「我幫你找律師，全權處理」，被網友酸「可是人家喜歡的是邱勝翊，不是你」、「那你幫她付1600萬 想看」。週刊披露，韓秉融是富二代，繼承遺產後又有了大量金援，才會批范姜「吃軟飯」。太報 ・ 6 小時前
范姜彥豐婚變後解鎖1成就！親曬近況：面對現實努力修補
藝人范姜彥豐今年10月公開控訴結婚3年的啦啦隊老婆粿粿（江瑋琳）婚內出軌，和另名好友王子（邱勝翊）有染後，身心近況一直是外界矚目焦點。所幸，20日他再度更新近況，直呼：「面對現實，努力修補」，才讓粉絲感到放心。中時新聞網 ・ 1 天前
范姜彥豐婚變後「解鎖新成就」 曬冰塊腹肌曝近況：面對現實努力修補
范姜彥豐今日透過社群發文，曬出一系列在泳池接受自由潛水訓練的照片，只見他耐心趴在池邊聽從教練的教學與指示，接著開始在泳池內練習，在水中優游的姿態似乎是暫時拋開了外界的紛擾，在水中認真傾聽自己內心的聲音。他在發文中寫下，「期許自己對於未知，能不忘熱忱和初心...CTWANT ・ 1 天前
粿粿同母異父哥哥力挺告酸民 財力驚人「剛繼承1個基金會」
粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐結婚3年最近傳出婚姻觸礁，女方承認和王子（邱勝翊）有越界舉動，引來不少酸民攻擊粿粿。今(22日)週刊報導，和粿粿是同母異父兄妹的韓秉融財力雄厚，剛繼承了一個基金會，因此表態力挺妹妹，甚至願意金援妹妹告酸民。中時新聞網 ・ 9 小時前
范姜彥豐新貼文秀腹肌！粿粿被「SWAG」遞邀約：給優渥薪水
范姜彥豐與粿粿的婚外情風波，范姜彥豐近日在社群媒體分享學習潛水的新貼文，表示將「不忘熱忱和初心」，並承諾會慢慢修補自己。據悉，他在婚姻風波後已暴瘦11公斤，而事業方面則陸續收到工作邀約。相較之下，粿粿目前事業全面停擺，甚至有成人直播平台趁機向她拋出邀約，引發網友兩極評價。TVBS新聞網 ・ 1 天前
41J肉聲／台女變「穿著PRADA吃霸王餐的惡魔」 多次獲釋反嗆店家：報警啊！
一名自稱來自台灣的網紅、現年34歲的「LU」(Chung, Pei-Yun)，因接連在紐約多家高檔餐廳吃霸王餐，成為當地餐廳鎖定的「超級麻煩人物」，而且LU雖然多次被警方逮捕，但也很快就獲釋。最近她又被發現，繼續在多家高檔餐廳吃霸王餐，而有的店家也開始使出「賤招」對付她，希望能將她擊退，也有店家形容她真的是「穿著PRADA的惡魔」。鏡報 ・ 1 天前
Energy又合體了！坤達、書偉回歸燦笑 暖送粉絲聖誕大禮
2025年的冬夜，獻上最真摯的聖誕禮，17日推出聖誕驚喜剪影猜一猜，引起大家熱烈討論，18日也正式揭曉，由Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治眾多音樂好友將驚喜推出聖誕經典特輯，第一波就先推出重新演繹五月天2004年發行的經典奇幻歌曲〈聖誕夜驚魂〉公益聖誕單曲，全新編曲特別融合聖誕繽紛元素，除了重新詮釋〈聖誕夜驚魂〉外，Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治將推出多首耶誕經典與驚喜曲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鬼怪經典台詞「元斌、玄彬、金宇彬」 娶走美女老婆全死會
韓國男神金宇彬昨日（20）下午在官方Fan Café親筆信曝震撼彈，宣布和公開交往10年的女友申敏兒結婚，消息引爆韓網瘋狂送上祝福。金宇彬歷經罹癌停工、事業暫停，所幸女友申敏兒不離不棄陪他走過化療低潮，早已是粉絲公認的「彬嫂」，昨日放送結婚喜訊，收穫粉絲祝福。自由時報 ・ 1 天前
The All-New Ford Territory 預售啟動！油電旗艦車型預接單價101.9萬 !
預售正式啟動，超規配備樹立全新標竿 全球戰略車款The All-New Ford Territory正式加入台灣中型休旅市場！集結家庭買家最渴望的寬敞大空間，並揭露Ford全新1.5T Per4mance Hybrid四電驅渦輪油電系統（245ps綜效馬力｜油耗20km/L），即日起油電旗艦車型預桃園電子報 ・ 1 天前
SWAG認「已邀粿粿合作」！曝光最新聯繫進度…
娛樂中心／饒婉馨報導前中華職棒啦啦隊「PS女孩」成員粿粿（江瑋琳），上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂成員王子（邱勝翊）有不正當男女關係，消息一出震驚各界，因此兩人目前暫停所有演藝與商業合作。成人平台SWAG近日對粿粿釋出合作意願，並且證實粿粿經紀人有回應。民視 ・ 1 天前
館長突宣布「西進中國」！曝預設地點：投資者非常多
娛樂中心／綜合報導成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長」陳之漢近日遭前員工爆料昔日往事，掀起各界熱議，今年他也積極前往中國，拓展事業版圖，日前前員工李慶元的錄音檔中才聽到館長抱怨全台灣健身房每個月都在賠錢，且「瀕臨倒閉狀態」，如今他突然宣布，未來有機會將在中國開設健身房，首站預計選定廈門，雖然目前仍待股東親訪台灣總部評估，但投資者興趣濃厚，並已與他洽談兩天，開心直呼「我真的是運氣很好，找到非常大的老闆，就是那種很誇張的啦」。民視 ・ 1 天前
台女在紐約「想肉償抵帳」？從高材生變霸王餐慣犯 豪宅欠租4萬美元、被控是惡鄰
美國紐約布魯克林近日出現一名吃霸王餐的台灣籍女子，她不但自稱是美食網紅，每次都身穿Prada等名牌吃大餐，而她已經因拖欠餐費遭五度逮捕，同時也是店家眼中的頭痛人物。她甚至被餐廳指控，竟提出想以「肉身還錢」。如今，有關她的更多黑歷史也被爆出，例如拖欠豪宅房租4萬美金（約新台幣125萬元），還是個不折不扣的惡鄰居。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
黃沐妍一度被判定為不孕症前兆患者 子宮內部「像起司乳酪」如今終順利懷孕
黃沐妍（小豬）10月中旬登記結婚，隨後大方承認已懷孕，昨（20日）拍片透露，自己是卵巢早衰患者，加上AMH值極低，基本上被判定為不孕症的前兆患者，如今能順利懷孕，她感到相當開心。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
製片親睹清純系中國女星「求潛規則」 夜敲導演房門：想不想嘗嘗？
中國演藝圈的潛規則傳聞總是沸沸揚揚。中國主持人方家翊在節目中投下震撼彈，大爆一位以「清純氣質」形象走紅的女藝人，竟在深夜時分主動造訪導演房間，言辭間充滿露骨的挑逗。這則消息在網路上瞬間引發社群震撼，許多網友驚呼劇情太勁爆，但也有不少人質疑他過度影射，恐怕傷害到無辜的藝人。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
子宮嚴重沾黏「像起司」！曾被判定卵巢早衰 黃沐妍35歲奇蹟懷孕：人生要自己主導
藝人黃沐妍（小豬）日前宣布懷孕，20日透過影片分享心路歷程，坦承自己曾被醫師視為「不孕高風險」，原因是卵巢功能提早衰退、AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）檢測值僅有0.5，屬於卵巢庫存量偏低的警示數值。她敞開心胸分享多年的備孕心路，以及面對醫療判定時的選擇與堅持。姊妹淘 ・ 1 天前