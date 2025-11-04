范姜彥豐遭嗆「吃軟飯」！律師酸：我們沒找水軍

娛樂中心／綜合報導



中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，雖然大多網友們不領情，但風向已有不少轉變，甚至有不少人痛批男方「吃軟飯」、「軟飯男」，讓他的委任律師蔡鈞如傻眼，開戰酸民「我當事人就沒有經紀公司，什麼叫吃軟飯？」。





范姜彥豐（左）爆料，指控粿粿（中）與王子（右）婚外情。（圖／翻攝自IG ＠meigo.c、＠zack_fanchiang、@prince_pstar ）

在上個月29日范姜彥豐出面爆料，指控粿粿在婚內期間出軌後，粿粿火速出面回應，長達17分鐘自白影片，坦承和王子邱勝翊的確走得親近，但聲稱這不是和范姜彥豐離婚的主因，反控老公范姜向他追討鉅額離婚費。她娓娓道出過去的家庭支出，都是自己承擔，等於直接向范姜宣布開戰。





粿粿在1日長片中，娓娓道出過去的家庭支出，都是自己承擔，等於直接向范姜宣布開戰。（圖／翻攝自IG ＠meigo.c）





然而影片PO上網沒多久後，也出現大量網友附和、企圖扭轉輿論風向，事後范姜彥豐的委任律師蔡鈞如則在Threads發文，表示男方沒有經紀公司，孤軍奮戰的他，鼓起勇氣錄了那段影片，接著並曬出男方聲明，透露這份聲明，「是范姜先生表達他為人父的心聲，也是他看到明顯矛盾的發聲。身為他的律師，我的信心來自於證據，這世界場面話說假話不真誠的話實在太多了，以後就給證據說話就好了」。

范姜彥豐的委任律師蔡鈞如曬出男方聲明。（圖／翻攝自IG ＠chunjutsai312）





蔡鈞如感嘆，「公眾人物的言行對公眾來說，易起示範作用，應謹言慎行，行為可受公評，也希望無論是Andy事件、閃兵事件還是此事件，都能讓享受鎂光燈的人記得自己肩負的社會責任，不要怕人設翻車，你的『人設』等於真實的『你這個人』，就永遠不怕翻車」。



文章出爐後，則有網友開酸，「欸欸。妳當事人這樣叫小蝦米對抗大鯨魚？你是不是證明妳當事人吃軟飯？請妳這種律師心臟要夠強欸」，此話一出讓蔡鈞如氣炸，反嗆「我當事人就沒有經紀公司，什麼叫做吃軟飯？照你的邏輯家庭主婦離婚都要淨身出戶（何況我們當事人有收入）」，強調「我們也沒有管道和時間找什麼公關公司水軍」，最後怒轟「你心臟就算很強我也不會受你委任，台灣執業律師一萬多人，比我們厲害的比比皆是，你可以另請高明，至於臭我的話duck不必，我不會再回你了就這樣」。









《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

