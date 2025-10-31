范姜彥豐遭婚內出軌戴綠帽！「過來人」江宏傑不忍「低調4字回應」
記者林汝珊／台北報導
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌。粿粿雖堅稱男方爆料「與事實不符」，王子卻道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。而有網友針對此事在網上發文，竟釣出「過來人」江宏傑回應。
范姜彥豐在社群重磅爆料粿粿婚內與王子發展婚外情，直言兩人「道德淪喪」，更強調手中握有明確出軌證據，和粿粿攤牌後，對方還是矢口否認，指控兩人偽裝成朋友的樣子，甚至連身邊還有知情人幫忙隱瞞、不知情的人被利用。
王子成了小王一事，在網上掀起熱烈討論，對此，有網友PO文表示：「王子跟粿粿的新聞，我真的不想再追，我比較想看范姜彥豐跟江宏傑在一起。」沒想到意外釣出江宏傑本人回應：「嗯～ 謝你囉」，引起關注。
