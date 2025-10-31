范姜彥豐遭婚內出軌！網友點名江宏傑 不忍了4字回應

男星范姜彥豐和粿粿（江瑋琳）爆婚變，意外扯出曾被婚內出軌的江宏傑。（圖／翻攝自粿粿 IG、江宏傑臉書）





男星范姜彥豐和粿粿（江瑋琳）3年婚姻在今年爆出危機，而29日范姜彥豐直接公開影片曝光妻子婚內出軌，對象則是王子（邱勝翊），這場不倫戀瞬間引發討論，有網友發文點名到了曾被福原愛婚內出軌的江宏傑時，沒想到獲得了回應。

范姜彥豐與粿粿2022年結婚後，經常在社群放閃，還育有一女，一家三口十分美滿，但在今年5月頻繁爆出婚變，但雙方都沒有正面回應，在29日范姜彥豐直接指控出粿粿和王子不倫後，正式坐實婚變。

如今網上對於此事一面倒力挺范姜彥豐，也意外點名到了江宏傑，網友表示：「王子跟粿粿的新聞，我真的不想再追，我比較想看范姜彥豐跟江宏傑在一起」，沒想到江宏傑本人現身回應，寫下「嗯～ 謝你囉。」



