范姜彥豐遭婚變！前女友Zoey突發1句話「人品就是最好的風水」

范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）婚變風波29日爆出後，至今已進入第三天。范姜彥豐31日再度透過律師聲明，強調自己指控粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌一事「均有明確證據」，必將證據於訴訟中適時提出。許多網友開始考古，也意外讓范姜彥豐的過往情史再度被挖出，其中他10多年前的前女友Zoey，曾為《大學生了沒》班底，也再度被提起。

Zoey的Instagram擁有超過23萬人追蹤，經營服飾品牌，不時會曬出日常穿搭與生活美學。風波延燒之際，她稍早在Instagram限時動態發出一段文字：「人生是一場修行，播下的每一份善意，終會在時光裡開花結果，愛出者愛返，福往者福來，人品就是最好的風水，好好生活，命運終會溫柔以待。」這段文字雖未點名任何人，但貼文的時間點與事件熱度相近，引發網友熱議。

也有網友回顧她與范姜彥豐的過往，曬出兩人舊照，高顏值意外引發留言討論：「當年兩人真的很配」、「Zoey非常漂亮、有氣質，講話很溫柔，每次看她直播都覺得怎麼有面對不理性客戶講話還非常溫柔的女生」、「Zoey真的很美很氣質、講話也很柔，我們同大學同一屆，跟她買過東西面交也是很客氣有禮貌」、「跟范姜的氣質好搭喔，整個很郎才女貌賞心悅目的感覺」、「大學生了沒的Zoey！她講話超可愛」。

