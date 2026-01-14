范姜彥豐遭抹黑打德州撲克 粿粿愛到卡慘死傳想替付賠償金

范姜彥豐去年10月宣布和粿粿（江瑋琳）婚姻觸礁，他將矛頭指向「王子」邱勝翊介入有關，傳聞范姜粿粿和先前現身士院家事法庭調解，談妥百萬贍養費，離婚糾紛有望落幕。今(14日)週刊卻報導，有人爆料范姜彥豐出現德州撲克賽場，雖該活動已成為合法的競技運動，但每場賭局動輒上萬，仍引發討論，而范姜彥豐的親友已澄清駁斥是謠言。

據《鏡週刊》報導，就在與粿粿的婚變將落幕之際，有位讀者向週刊爆料，稱婚變消息還沒傳開時，曾在德州撲克賭場看過范姜彥豐，因為他身材高、外型帥氣，在人群十分亮眼，而該活動數贏金額約1萬起跳，對此，媒體求證范姜彥豐的朋友，對方駁斥是被抹黑，「這也太搞笑，根本沒有。」

此外，有傳聞指出范姜彥豐因女方和別人過從甚密，原本開價1600萬扶養費，但因女方表示經濟壓力大，才改為800萬；而王子先前曾發聲明會負起責任，求范姜高抬貴手，但希望能以分期付款，粿粿護王子心切，傳曾想幫王子付賠償金，而這提議讓已經被背叛的范姜彥豐更火大。

去年12月24日平安夜，另有報導在士院家事法庭直擊粿粿、范姜彥豐皆由律師陪同出庭，雙方停留了約1小時，場外的民眾不時聽到裡頭傳出較大的音量爭執聲，氣氛緊繃，但聽不清楚談話內容，最後粿粿先和律師離開，過20分鐘范姜彥豐和律師後腳也現身門口。

今年元旦，范姜彥豐在社群網站吐露心聲，坦言還在面對人生重大改變，「這些年的期待也許真的太過單純，不是世界變了，而是更加看清了人性與現實，隨著時間也更是明白，很多事情不是努力就能換來的」，他仍陷在情緒低潮，「可能只是聽到一句歌詞，或是路上的一個畫面，就會瞬間掉進情緒裡」，希望自己能盡快振作起來照顧家人，也感謝這陣子身邊所有人、粉絲的鼓勵安慰，帶給他溫暖。

