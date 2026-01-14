范姜彥豐遭爆婚變前「頻繁出入德州撲克賽場」 輸贏上萬起跳！友人駁斥

范姜彥豐去年10月怒控妻子粿粿婚內出軌王子。翻攝自IG



男星范姜彥豐去年10月怒控妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌王子（邱勝翊），鬧得不可開交，近日已進入離婚協商階段。《鏡週刊》日前接獲爆料，指范姜彥豐在婚姻期間頻繁出入德州撲克賽場，每場輸贏都是上萬起跳，外界認為此番「黑料」恐將對他的離婚協商不利，范姜友人則駁斥：「這也太搞笑，根本沒有。」

范姜彥豐、粿粿婚變爆發3個多月，目前進入離婚協商階段，《鏡週刊》今（14日）報導讀者爆料，指稱范姜彥豐其實是德州撲克的愛好者，當時粿粿外遇的事件並未炸開，他不僅在賽場看到范姜彥豐並且與其對打，雖然他當時不太認識范姜，但因為他真的太高了，才讓人印象深刻。

據該讀者描述，當時場上的氣氛相當緊繃，每次賽局的輸贏金額大約新台幣1萬元起跳，最高甚至有人玩到5萬元左右。若是爆料為真，似乎印證粿粿婚變時對范姜彥豐「軟爛」、「不負責任」的指控，恐將對他的離婚協商不利。

對此，《鏡週刊》向范姜的友人查證，友人嗤之以鼻說：「這也太搞笑，根本沒有。」他甚至說：「就算（范姜彥豐）會打德州撲克，那（粿粿）就可以外遇嗎？」為范姜打抱不平。

