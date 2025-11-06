范姜彥豐遭爆握有粿粿、王子「裸體相擁照」！徵信社業者吐30字打臉了

娛樂中心／台北報導

范姜公開指控妻子粿粿（右）與王子（左）在婚姻期間有不倫行為，引起社會關注。（圖／翻攝自粿粿IG）

范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）婚變風波越演越烈，根據《鏡週刊》報導，范姜委託徵信社蒐證，意外取得王子（邱勝翊）與粿粿「裸體相擁」的大尺度照片。對此，徵信社執行長謝智博直接發聲駁斥。

《鏡週刊》報導，范姜彥豐與粿粿協商離婚過程中找上徵信社幫忙，也因此獲得女方外遇鐵證，包含文字訊息、影片、照片等，甚至還有粿粿與王子裸體擁抱的私密照。另外，范姜彥豐友人也揭露，粿粿被抓包外遇後毫無悔意，還刻意挑釁，繼續和王子曬恩愛，友人認為，粿粿與王子正是吃定范姜彥豐沒有知名度，才會如此肆無忌憚。對此徵信社執行長謝智博6日親自在threads回應網友30字：「據我所知，沒有任何你們說的裸照，也不要煽風點火，不要見獵心喜。」他也指出，范姜彥豐、粿粿和王子都是很好的人，喊話網友勿再繼續撕裂，造成傷害擴大。

徵信社執行長謝智博直接發聲駁斥有裸體相擁照。（圖／翻攝自Threads）

而謝智博9月曾在丹妮婊姐Podcast節目中爆料演藝圈出軌案，疑似是指范姜彥豐、粿粿與王子事件，事後他也跳出來力挺范姜彥豐「放心，絕對可以支持范姜，不會有任何問題」。在粿粿發表長片後，網友直言「目前看來一切都是設局，只能說徵信社真的很髒」，更直接點名「聽說叫啥立達的」。當時謝智博也留言回應「尊重他（網友）的看法，我不會去做這種事情，但感謝他的指教」

