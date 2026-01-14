范姜彥豐遭爆沉迷「德撲」！友人發聲相挺引熱議

娛樂中心／吳宜庭報導



藝人范姜彥豐去年10月底親自發影片指控妻子粿粿出軌藝人王子（邱勝翊），夫妻關係正式撕破臉，目前仍在離婚訴訟階段。未料婚變風波尚未平息，近日又遭週刊爆料，他私下是德州撲克愛好者，頻繁出入牌桌，每局輸贏金額動輒上萬元，再度引發外界關注。對此，范姜彥豐在社群平台簡短回應。









有爆料者指出，曾在德州撲克賽場見過范姜彥豐，甚至與其同桌對弈。（圖／翻攝自范姜彥豐IG）

根據《鏡週刊》報導，有爆料者指出，在粿粿外遇風波曝光前，就曾在德州撲克賽場見過范姜彥豐，甚至與其同桌對弈。由於范姜彥豐身高186公分、外型顯眼，在牌桌上相當引人注意，賽局氣氛緊繃，每局輸贏約新台幣1萬元起跳，最高甚至可達5萬元。消息曝光後，也讓外界再度聯想到兩人婚內的經濟問題，因粿粿過去曾透露家中開銷有6至8成由她負擔，甚至將部分業配轉為夫妻共同工作，希望提升范姜彥豐收入，讓男方一度被貼上「軟飯男」標籤，如今再傳出打牌爆料，也再度引發外界對金錢層面的揣測。

范姜彥豐在Threads上簡短回應「又來？好了啦」，附上嘔吐表情符號。（圖／翻攝自范姜彥豐Threads）

不過，范姜彥豐友人出面否認相關指控，直言「太搞笑了，根本沒有」，並反問「就算他會打德州撲克，那就可以外遇嗎？」強調不認同爆料內容。而范姜彥豐則在Threads上簡短回應「又來？好了啦」，附上嘔吐表情符號，此篇文章才發布短短2小時就已經累積近52萬人次瀏覽和1.8萬人按讚。此外，范姜彥豐還特別按讚一則留言，「感覺對面那邊又買新聞想要抹黑，看那個鏡週刊在那邊報導什麼嗜好打德州撲克，想把男生往好賭那邊抹黑吧」，引起網友討論。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：范姜彥豐婚變前就「屢上牌桌」？德撲玩家曝：輸贏萬元起跳...友人發聲相挺！

