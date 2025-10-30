范姜彥豐遭爆討1200萬封口費！粿粿付不出 協商破局

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

范姜彥豐昨（29）日在社群上公開點名老婆粿粿（江瑋琳）婚內出軌王子（邱勝翊），震撼演藝圈，話題瞬間在各大論壇發酵。影片中，范姜彥豐表示自己握有粿粿出軌的明確證據。對此，今（30）日有消息指出，范姜彥豐向粿粿求償1200萬元，但最終兩人未達共識，協商破局。

范姜彥豐昨（29）日在社群上公開點名老婆粿粿婚內出軌王子。（圖／翻攝自范姜彥豐IG）

根據《NOWnews今日新聞》報導，范姜彥豐向粿粿求償1200萬元，贍養費另計，不過粿粿僅能提出500萬元，雙方價碼未談攏。針對此事，粿粿所屬好看娛樂副總王貞妮回應：「好，我再問一下她，她的細節我不清楚。」

事實上，粿粿在范姜彥豐爆料後也第一時間發聲，文中提及對方提出的離婚金額超出自己能負擔，並強調影片中有許多與事實不符的內容。至於經紀公司則回應：「以經紀公司立場，兩人的婚姻問題已透過律師談很長一段時間了，今年初就開始談，接下來將由律師處理。」





