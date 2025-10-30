范姜彥豐遭爆討1200萬封口費！粿粿付不出 協商破局
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導
范姜彥豐昨（29）日在社群上公開點名老婆粿粿（江瑋琳）婚內出軌王子（邱勝翊），震撼演藝圈，話題瞬間在各大論壇發酵。影片中，范姜彥豐表示自己握有粿粿出軌的明確證據。對此，今（30）日有消息指出，范姜彥豐向粿粿求償1200萬元，但最終兩人未達共識，協商破局。
根據《NOWnews今日新聞》報導，范姜彥豐向粿粿求償1200萬元，贍養費另計，不過粿粿僅能提出500萬元，雙方價碼未談攏。針對此事，粿粿所屬好看娛樂副總王貞妮回應：「好，我再問一下她，她的細節我不清楚。」
事實上，粿粿在范姜彥豐爆料後也第一時間發聲，文中提及對方提出的離婚金額超出自己能負擔，並強調影片中有許多與事實不符的內容。至於經紀公司則回應：「以經紀公司立場，兩人的婚姻問題已透過律師談很長一段時間了，今年初就開始談，接下來將由律師處理。」
遭遇相同！他笑稱「想看范姜彥豐、江宏傑在一起」 釣出本尊回應：謝你囉
王子偷吃早露餡！昔自爆2障眼法藏愛 粿粿全命中網傻眼
不只王子粿粿！最強狗仔爆「是兩對」 揭內幕：根本最佳掩護組
尪認了婚內出軌！22年婚姻玩完 1原因挨告免賠
尪認了婚內出軌！22年婚姻玩完 1原因挨告免賠EBC東森新聞 ・ 16 小時前
遭控出軌粿粿！王子道歉曝時間軸 得知婚變後「過度關心」
范姜彥豐今（29）日發布聲明影片指控粿粿和男星王子婚內出軌，對此，王子稍早也發布道歉聲明，承認「超過朋友間應有的界線」，但也聲明「我不是破壞家庭關係的人」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
爆遭粿粿「誘簽放棄婚後財產」 范姜彥豐再指房產歸女方
演藝圈夫妻范姜彥豐、粿粿婚變傳了數個月，雙方皆保持沉默，直到29日中午，范姜彥豐透過影片控訴粿粿除了婚內出軌男星王子(邱勝翊)，還刻意引導他簽署放棄婚後財產分配的條約。截稿前，粿粿、王子尚未做出回應。中時新聞網 ・ 1 天前
楊冪出席活動零死角絕美狀態驚艷全場！起底「少女冪」螞蟻腰＋筷子腿十年不變的魔鬼自律法
極致的「份量控制」與「低GI」原則「螞蟻腰」、「筷子腿」一直是楊冪的標誌，這背後是她對飲食極其嚴格的把控。她曾公開表示自己對體重數字非常敏感，並奉行「吃到胖是自己對自己不負責」的原則。她的飲食哲學核心在於極致的「份量控制」與「低GI飲食」：少量多餐/七八分飽：...styletc ・ 23 小時前
粿粿喊「永遠一起」被抓包！起底王子IG：這時候就...
娛樂中心／吳宜庭報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）與男星范姜彥豐於2022年結婚，婚後育有一女「小粿醬」。不過近日有網友發現，夫妻倆近期互動明顯減少，貼文多以個人生活與工作為主，「婚變傳聞」隨之浮出。今（29）日范姜彥豐突在社群發文，怒控粿粿婚內出軌，還點名王子（邱勝翊）介入，引起討論。就有網友翻出，王子今年生日貼文下，粿粿留言喊話「永遠e起（一起）慶到80歲？」。民視 ・ 1 天前
砸17億搶人！趙露思新東家出手闊氣 強勢回歸演藝圈倒數
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導大陸女星趙露思與前東家「銀河酷娛」之間的合約風波，近日出現戲劇性轉折。外傳她已轉投新公司「虎鯨文娛」，原先高達17億...FTNN新聞網 ・ 1 天前
范姜彥豐「4大條件」完勝王子！身高186學霸+台日混血 網：粿粿玩膩？
女星粿粿和范姜彥豐在2022年結婚，婚後生下一女「小粿醬」，而今年七月卻傳出粿粿婚變。而范姜彥豐29日無預警在社群發布影片，指控粿粿出軌對象為王子。如今有網友發現范姜彥豐所有條件都大勝王子，不僅身高186公分，還是北醫牙體技術學系畢業學霸，以及爸爸醫生、媽媽日本選美皇后的台日混血，質疑粿粿「是玩膩了想找別人嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子「偷吃人妻」惹怒中國網友！11月上海開唱遭抵制要求退票
男星范姜彥豐昨（29日）親上火線，透過影片控訴妻子粿粿婚內出軌，對象竟是昔日「棒棒堂」出身的藝人王子邱勝翊。他在影片中指出，掌握明確出軌證據後才決定揭發真相，震撼演藝圈。消息曝光後，王子隨即發文公開道歉，但風波並未平息，反而引爆兩岸網友怒火，甚至抵制他11月的上海演唱會。鏡報 ・ 20 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
范姜彥豐控粿粿出軌王子「有證據」 女星爆內幕「早聽說」
即時中心／徐子為報導范姜彥豐怒控其配偶粿粿「道德淪喪婚內出軌」，點名「王子」邱勝翊介入兩人家庭。他在社群公開爆料掀起網友熱議，還有許多力挺留言。民視 ・ 1 天前
范姜彥豐控粿粿出軌！文中標記王子 怒批：道德淪喪
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導藝人范姜彥豐近期與前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）爆出婚變。而今（29）日范姜彥豐發文控訴，粿粿婚內出軌，「我的信...FTNN新聞網 ・ 1 天前
粿粿、王子甜蜜互動被挖出 520同框還穿情侶裝
粿粿、王子甜蜜互動被挖出 520同框還穿情侶裝EBC東森娛樂 ・ 1 天前
王子在范姜頭上拿「綠帽」合照 網：3年前神預言
王子在范姜頭上拿「綠帽」合照 網：3年前神預言EBC東森娛樂 ・ 22 小時前
粿粿認3年婚姻結束！反控范姜彥豐：說了許多與事實不符的內容
前啦啦隊女孩粿粿（江瑋琳）2022年與男星范姜彥豐結婚，並在同年迎來一個寶貝女兒，未料，29日范姜彥豐在社群拍影片痛訴「道德淪喪，婚內出軌」，聲稱掌握粿粿與男星王子（邱勝翊）出軌的證據。對此，粿粿也火速在社群發聲，坦承結束3年婚姻。中時新聞網 ・ 1 天前
《惡靈古堡9》里昂確認登場？官方開預購PS商店洩漏「里昂額外造型」敘述
Capcom（卡普空）《惡靈古堡》系列新作《惡靈古堡9安魂曲》（Resident Evil: Requiem），將在 2026 年 2 月 27 日發售。網路上仍有許多粉絲相信傳聞，認為人氣主角「里昂」會在本作登場。而今日（30），《惡靈古堡9安魂曲》正式開放預購，其中就被發現 PS5 商店的豪華版敘述中，疑似出現了里昂的額外服裝獎勵。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 18 小時前
范姜彥豐爆討1200萬封口費！粿粿沒錢「王子不幫出」 協商破局內幕曝
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。如今有媒體爆料指出兩人正在打離婚官司，范姜彥豐手上握有粿粿出軌證據求償1200萬元，贍養費另計，但粿粿只願意付500萬元，兩人對價碼談不攏，如同粿粿聲明中提到的協商破裂，才會鬧上檯面。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
范姜彥豐「握出軌鐵證」心碎！痛曝粿粿出軌王子時間點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐今（29）日透過影片爆出老婆粿粿婚內出軌王子，更怒批：「道德淪喪！」而他也提到，粿粿是在美國行之後態度轉變，...FTNN新聞網 ・ 1 天前
獨家》粿粿婚內出軌！粉絲失望「親簽卡大拋售」：500塊都沒人要
前中信兄弟啦啦隊粿粿，日前遭老公范姜彥豐指控婚內出軌，與男星王子邱勝翊有染，昔日恩愛的銀幕夫妻破裂，也讓許多粉絲、球迷大感失望。其中，一名收藏家粉絲更是由愛生恨，直接在社團上大拋售得來不易的女孩親簽卡，意外掀起網友熱議。中時新聞網 ・ 12 小時前
王子曖昧狂撩人妻簡廷芮「我以為喜歡我」 昔日手放大腿畫面曝光
范姜彥豐昨（10/29）指控王子（邱勝翊）介入他和粿粿（江瑋琳）的婚姻，震撼演藝圈，王子隨後發聲明承認「與粿粿的關係超越朋友界線」，但否認破壞家庭。不料事件尚未平息，又有網友挖出王子過往在社群上的留言「毫無邊界感」，對象還包括同樣已婚已育的簡廷芮，引發批評。太報 ・ 12 小時前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前