范姜彥豐遭爆黑料！愛打德撲局局萬元起跳 友人：根本沒有

男星范姜彥豐在2025年10月底公開指控前妻粿粿與男星邱勝翊（王子）婚內出軌，先前也傳出他們夫妻倆已敲定離婚協議，不過就在這個時間點，有週刊接獲爆料，稱范姜常常會去打德州撲克，且賭局都是萬元起跳，針對這波爆料，他的友人也做出回應。

范姜彥豐。（圖／翻攝自IG）

粿粿先前在聲明中提到，與范姜彥豐的婚姻出現問題，主要是長期的經濟與情緒壓力所致，她提到，范姜一直都說生活經濟壓力，因此她決定扛下家用的6至8成，包含生產的費用是自己處理的，「孩子出生後的月子中心及生活開銷，我也盡力省錢減輕負擔。」

從粿粿的聲明中可以略知，她與范姜彥豐之間失和，有一大部分都是為了金錢，也讓男方被貼上「軟爛男」的標籤，不過隨著時間的流逝，兩人之間的離婚協議日前也傳出談妥，進入私下調解階段。

然而就在這個關鍵時刻，《鏡週刊》卻接獲爆料，稱范姜彥豐經常性出入德州撲克的比賽場地，且每次賽局的輸贏都在1萬元起跳，最多可到5萬；對此，范姜的友人卻稱沒有這回事，「就算會打德州撲克，那就可以外遇嗎？」

報導中提到，范姜彥豐剛和粿粿在士林地方法院家事法庭調解，如今就傳出這樣的爆料，不禁令人好奇這次的爆料，是否別有用意，增添爭議色彩。

