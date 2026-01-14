范姜彥豐遭爆「頻出入1處」超愛玩 本尊5字回應了！

娛樂中心／江姿儀報導



前中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員粿粿（江瑋琳）與老公范姜彥豐結婚3年，起初婚姻甜蜜幸福，經常在社群曬照放閃。沒想到2025年屢傳婚變傳聞，同年10月范姜彥豐突然指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，事後2人公開承認並道歉，引爆演藝圈震撼彈。沒想到今（14日）范姜彥豐被週刊爆料現身博弈場所，對此范姜彥豐稍早回應了，直接按讚1名網友留言，引發關注。





范姜彥豐遭爆「頻出入1處」超愛玩 本尊「作嘔回5字」這舉動吸50萬人圍觀！

范姜彥豐（右圖）2025年拍片證實與粿粿（左圖左）婚姻破滅，指控她與男星王子（左圖右）關係不正當。（圖／翻攝自粿粿IG、范姜彥豐IG）

范姜彥豐2025年拍片證實與粿粿婚姻破滅，指控她與男星王子關係不正當，風波延燒後，目前已經進入打離婚官司階段。根據今（14日）《鏡週刊》報導，爆料范姜彥豐頻繁出入博弈場所，私下喜愛玩德州撲克，出手動輒數萬元，因身形高䠷被人撞見。然而相關不實指控，均未獲查證，可信度存疑。范姜彥豐已13天未更新個人社群，今（14日）下午突然在Threads發文，寫下「又來？好了啦」，並配上嘔吐表情符號，且親自按讚網友留言，該則留言內容為「感覺對面那邊又買新聞想要抹黑，看那個O週刊在那邊報導什麼嗜好打德州撲克，想把男生往好賭那邊抹黑吧：）只能說不愛了真的很可怕ㄚ…＠＠無所不用其極要毀掉你。」。

范姜彥豐今（14日）下午在Threads發文「又來？好了啦」，並配上嘔吐表情符號，且親自按讚網友留言。（圖／翻攝自范姜彥豐Threads）

貼文曝光，短短2小時，就吸引50萬人圍觀，1.8萬讚，大批不相信報導的網友留言力挺「加油！只要行的正不怕被抹黑」、「就離譜」、「挺范姜」、「加油喔～挺你，一定要撐過去」、「加油，不要被打倒」、「沒事～清者自清！」、「看到都傻眼」。





原文出處：范姜彥豐遭爆「頻出入1處」超愛玩 本尊「作嘔回5字」這舉動吸50萬人圍觀！

