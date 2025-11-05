范姜彥豐遭粿粿劈腿！星友黃沐妍「戴婚戒凸肚」疑懷孕 吐13字鬆口了

記者蔡維歆／台北報導

黃沐妍傳出做人成功。（圖／翻攝自臉書）

酷愛運動跑步的「小豬」黃沐妍曾砸下200萬元，跟4位朋友合夥開設皮拉提斯教室「ROVA PILATES」。如今媒體直擊她與男友甜蜜前往美國，讓人驚訝的是運動強度及高的她，竟然有一顆頗為明顯的肚子，她還不時用手撫摸並觀看側身狀況，看似「愛的結晶」已悄悄報到。對此她也回應了。

黃沐妍2022年到2023年間曾錄製《全明星運動會3》，即便她當時與最近因外遇引發軒然大波的粿粿和王子邱勝翊、「王子幫」好友王品澔是同一季成員，但她私下其實跟范姜彥豐交情更熟。先前也曾公開發聲表示：「我不適合做任何評論！可以主動關心他（范姜彥豐），辛苦了！」

而其實在事件爆發當天，她當時也在范姜彥豐的貼文下留言「辛苦了」，短短三個字卻被外界解讀為「站隊」表態，顯示她對男方的同理與支持。如今跟男友傳出做人成功，對此她回應《三立新聞網》13字表示：「謝謝，有好消息會跟大家分享。」

