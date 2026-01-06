范姜彥豐遭粿粿婚變再吐「4字」！103秒片洩近況 真實狀態曝光

娛樂中心／陳慈鈴報導

范姜彥豐（Zack）去年公開指控，前中信兄弟啦啦隊人氣成員粿粿（江瑋琳）婚內出軌藝人王子（邱勝翊），兩人3年的婚姻也因此正式破裂。事件至今已經超過3個多月，范姜彥豐再度於社群平台更新近況，坦言「最近狀況比較難受…」。

回顧整起事件，范姜彥豐先是於去年10月29日社群發文，開頭直接標記了粿粿及王子的帳號，指控兩人偽裝成朋友的樣子，甚至連身邊還有知情人幫忙隱瞞、不知情的人被利用。粿粿當天親上火線反擊，「協商破裂及無預警的影片說了許多與事實不符的內容」，自己不想以情緒對抗情緒，會把完整事實清楚整理給大家。最後更以一個母親的立場強調，會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人。

范姜彥豐（右）指控王子（左）為粿粿（中）婚內出軌的對象。（合成圖／翻攝自王子、粿粿、范姜彥豐臉書）

當事人之一的王子也於第一時間發出長文道歉，「我不是破壞家庭關係的人，這也不是一段長久隱瞞的情感，更不存在任何不當企圖或預謀，在得知女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間應有的界線」。雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式。錯誤就是錯誤，沒有藉口，「未來我會更謹慎，反省並改進自己，很抱歉讓支持我的朋友擔心失望，再次向范姜、粿粿，以及所有被牽連的人親友，致上我最誠懇的歉意，對不起」。

直至11月01日，粿粿以一段長達17分鐘的影片，說明婚變風波以及沉默的原因，除了強調「我對於我做錯的事不會迴避」，也坦承與王子「有逾矩的行為」，還透露因為iPad的私人內容被看到，才讓事情曝光。但內容並不被大眾買單，引發網友撻伐，「出軌就出軌了還需要解釋那麼多嗎？」正因如此，范姜彥豐的遭遇，讓許多人為他感到心疼。

范姜彥豐遭粿粿婚變，事件引發關注。（合成圖／翻攝自粿粿、范姜彥豐臉書）

如今，范姜彥豐於社群平台發文提到，「最近狀況比較難受…你們懂得，但是再怎麼樣，年紀到了保養還是不能少。」接著分享自己到醫美診所的體驗，「老實說，比我想像中還舒服，整個過程幾乎不會痛，放鬆到差點睡著。」對於醫師的手法及態度，感到溫柔及安心，也對該次的體驗有著相當高的評價，「是一次讓身體跟心靈都慢下來的療程體驗。」

范姜彥豐的近況曝光後，網友紛紛留言表示，「太帥了」、「帥， 離開垃圾堆」、「范姜加油支持你」、「越來越帥，好好保養，充實自己」、「好喜歡現在的精神狀態，有逐步恢復的感覺」。

