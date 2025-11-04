范姜彥豐開工上直播！被天后闆妹逼「劈腿」 苦笑吞粿王飲料

范姜彥豐（右）上天后闆妹直播。翻攝@ban.mei.onnnnni IG

范姜彥豐拋出與粿粿婚變內幕震撼彈後，3日晚間在天后闆妹的直播上首度露面，雖然擠出笑容，但還是看得出有點憔悴，還透露自己半年來暴瘦11公斤。天后闆妹努力帶動現場氣氛，也不時對范姜彥豐開玩笑，甚至拿出「小王秘蜜粿果綠」飲料讓他喝。

范姜彥豐看到飲料後，露出苦笑表情，喝了一口之後說：「滿好喝的耶。」甚至還想再喝，不過被天后闆妹阻止，笑說他只能喝一口，不能喝太多。「小王秘蜜粿果綠」是網紅Toyz（劉偉健）經營的手搖飲料店近期推出的新品，名稱直搗近期粿粿出軌王子的時事哏。

此外，天后闆妹笑稱在直播上讓范姜彥豐「劈腿」了，她身高153公分，而范姜彥豐則有186公分模特兒身高，天后闆妹開玩笑說：「我已經墊高10公分了，但是范姜還是劈腿了？」

天后闆妹（右）讓范姜彥豐喝「小王秘蜜粿果綠」飲料。翻攝天后闆妹臉書



