范姜彥豐開撕粿粿！吳東諺突認「結婚第8天就想離」 白家綺反應曝光

藝人范姜彥豐日前指控「粿粿」江瑋琳出軌「王子」邱勝翊，粿粿則強調那並非婚變主因，並稱近年扛起家中經濟重擔，付了買房頭期款與大部分房貸，「包括生產費用、坐月子費用都是我自己處理。」引發熱議。對此，與白家綺結婚滿7年的吳東諺自爆過去「結婚第8天就想離婚」，分享了維繫婚姻的方式。

白家綺（左）與吳東諺（右）透露剛結婚第1週有過離婚念頭。（圖／TVBS提供）

鄭亦真（左起）、李又汝、白家綺、吳東諺、宋逸民、陳維齡、靜香、周子寒、張文綺、小薰、林道遠9日錄《聖誕愛無限 藝起有盼望》特別節目。（圖／TVBS提供）

宋逸民、陳維齡、吳東諺、白家綺、中天主播鄭亦真、林道遠、靜香、周子寒、李又汝、張文綺、「小薰」黃瀞怡、林柏妤等人9日現身錄《聖誕愛無限 藝起有盼望》特別節目。

廣告 廣告

近來范姜彥豐與粿粿婚變，「藝起發光」教會中有多對夫妻黨，現場也分享起相處之道，宋逸民打趣表示：「婚姻就是『恆久忍耐，忍耐很久』，每一天都在忍耐，我們曾經也面臨離婚危機，但因為信仰的關係重新和好、穩定。」

宋逸民（左）與陳維齡（右）分享夫妻相處之道。（圖／TVBS提供）

吳東諺則透露：「其實我跟老婆結婚第1個禮拜就想離婚，但剛好在第8天接觸到信仰，信仰進入我們的婚姻當中，幫助我們，現在已經結婚滿7年了。」鼓勵大家認識信仰，白家綺則在一旁開玩笑反擊：「我還沒結婚就後悔了！」逗樂全場。

《中天提醒您|民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

延伸閱讀

盼落腳北士科「設分公司」 蔣萬安：輝達正在評估當中

首度出席台積電運動會 黃仁勳：輝達不能沒有台積電

黃仁勳真的累了！奔波3周「準備回家」親曝下次來台時間