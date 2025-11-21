范姜彥豐隔19天曬「腹肌照」發聲：自律和善良，都是一種選擇

范姜彥豐20日在IG曬出露出腹肌的照片，強調「善良與自律，都是一種選擇」。翻攝IG



男星范姜彥豐上月拍片指控妻子粿粿（江瑋琳）「婚內出軌」共同好友王子（邱勝翊），兩人婚姻目前已進入到法律程序。不過，范姜彥豐在事件爆發後暴瘦超過10公斤，社群11/1後也未再更新，讓不少粉絲關心他的身心情況。相隔19天，范姜20日曬出自己進行潛水訓練的影片及照片，強調自己會拾起碎片面對現實，努力修補「然後把肉長回來」。

范姜彥豐與粿粿上月傳出婚變消息，范姜指控粿粿出軌王子，後續傳出女方毫不避嫌搬到王子家，還將身家都搬過去。粿粿則拍片聲淚俱下指控范姜彥豐在育兒期間未給予支持，暗指他是「軟飯男」，讓范姜回擊謊言中傷、惡意醜化。而介入范姜、粿粿婚姻的王子，則公開道歉坦承自己逾越朋友的界線，並遭到經紀公司宣布停工。

由於事件爆發後，范姜彥豐被發現暴瘦10公斤，11/1發文反擊粿粿之後，社群動態半個多月未更新，讓粉絲關心他的情況。相隔19天後，范姜20日在IG發布進行潛水訓練的照片，雖然看起來瘦了一些，但仍保有結實的胸肌與冰塊腹肌，狀態維持得不錯。

范姜並寫下：「期許自己對於未知，能不忘熱忱和初心」，同時他也強調：「自律和善良，都是一種選擇」，疑似在為婚變一事回應。他並談到「true to myself」，接下來他將努力拾起碎片、面對現實，同時努力修補「然後把肉長回來」，也謝謝教練耐心的指導，「一日自潛體驗，A1證照get!」

