范姜彥豐離婚協議談判破局！粿粿一舉動讓他不忍了
范姜彥豐公開爆料愛妻粿粿婚內出軌王子後，指出三人私下多次協商，無奈未達成共識，至於會破局的最大原因，傳出是粿粿想幫王子扛下8百萬賠償金，讓范姜彥豐嚥不下這口氣，關係徹底決裂。
根據《鏡週刊》報導，粿粿得知范姜彥豐握有偷情鐵證後，立刻將一半身家搬至王子住處，似乎意謂著未來重心，將會以王子為主，即便拋家棄子也不在乎，此舉動讓范姜彥豐難以忍受，此外，范姜彥豐和粿粿協商將近4個月，一開始開出1千6百萬的金額，是婚後夫妻倆收入以及房產加總的一半，過程中，王子皆親自出席，展現十足誠意，看似有意想要解決，不過只要談及金錢部分，就會開始喊窮。
三人在討價還價後，居然演變成粿粿和王子一同負擔8百萬的協議離婚金額，粿粿甚至還想幫去年才還完父親債務的王子還錢，此舉動讓范姜彥豐再也無法隱忍，才會公開控訴兩人偷情的影片。
據悉，粿粿雖然有意幫王子出賠償金，不過卻要求范姜彥豐的家人作保，若未來相關新聞被曝光，范姜彥豐必須賠償相對應的金額，不過並未得到男方家人的同意，如今傳出粿粿目前拒絕和范姜彥豐聯繫以及協商，和王子也暫時保持距離，如今有一說是因為不倫戀曝光，成為兩人分手的導火線。
