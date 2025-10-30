范姜彥豐離婚粿粿討3千萬！徵信社驚爆內幕：女生對老公沒任何尊重

娛樂中心／台北報導

粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，「我的信任和真心被狠狠踐踏最終成了戴著綠帽的小丑。」王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今有網友找出「徵信執行長」謝智博錄製節目片段，雖未指名，疑似稱綠帽夫可討到上看3000萬的賠償。

丹妮婊姐Podcast《婊姐必請》9月8日播出立達國際徵信執行長謝智博訪談，透露一對藝人夫妻談離婚，小王也是知名藝人。(圖／翻攝自SoundOn)

謝智博在《婊姐必請》表示，他手上這個案件，委託人是丈夫，三個當事人都是知名藝人。假設丈夫選擇剩餘財產分配、提出侵害配偶權訴訟，妻子那方很可能發起媒體輿論戰，把丈夫貼上「賺的錢沒有老婆多」、「死要錢」等等，最後丈夫可能分得5、60萬，頂多80萬，但如果透過徵信社出面協商，有機會拿到3千多萬。

婊姐驚呼金額可以談這麼高，謝智博解釋，「小王」將去中國拍片、開演唱會，這方面收入很可觀，他並說這位小王形象非常健康，弟弟也是，一直以來就是陽光、長得帥。婊姐也好奇，這對究竟有沒有要離婚，有些可能談了最後決定不離婚。謝智博斬釘截鐵說：「一定要離，那個女生已經對老公沒有任何尊重可言。」

