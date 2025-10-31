范姜彥豐點名粿粿、王子「構成誹謗罪」？律師給答案：別給自己找麻煩

范姜彥豐指控妻子粿粿婚內出軌王子。圖／翻攝自IG@zack_fanchiang

男星范姜彥豐29日發文指控妻子粿粿婚內出軌，對象為王子（邱勝翊），震驚演藝圈，其中范姜彥豐稱手中有「關鍵性的證據」，哽咽表示2人偽裝成朋友的樣子「越大膽 就越安全」，心痛道「我的家庭破碎了」；事件爆發，網友開始挖出粿粿及王子過去相處細節，漸漸的討論到范姜彥豐「公審」是否構成誹謗罪，對此律師表示看法。

男星范姜彥豐29日發文指控妻子粿粿婚內出軌，對象為王子（邱勝翊），律師賴承恩就在社群分享，雖然范姜彥豐直接點名2人，雙方也早已協商4個月，粿粿、王子卻「寧願被爆料也不願意答應范姜的條件」，相當好奇這條件有多不能讓粿粿、王子接受。

廣告 廣告

然而對於一個律師怎麼看待「發文公審」一事，賴承恩認為就是一個玉石俱焚的策略，因為公審在法律上討不到任何好處，可能會被告妨害名譽、被法院認為是非善意父母等，而粿粿、王子也更不可能為了要保密，再對范姜做出任何讓步，預測下一步粿粿可能開始反擊，稱范姜彥豐外遇、家暴。

范姜彥豐發文指控妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊。圖／翻攝自IG@zack_fanchiang

對此律師雷丘也說，對於此事原以為只是「賠了夫人又逃兵」的三國梗，結果近期社群發展成討論「公審小三會不會構成誹謗罪」；根據刑法第310條第1、2項，意圖散布於眾，而指摘或傳述足以毀損他人名譽之事者，為誹謗罪，處1年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金，又以散布文字、圖畫犯前項之罪者，處2年以下有期徒刑、拘役或3萬元以下罰金。

然而誹謗罪事實上沒有「公然」這個要件，所以只要有「散布於眾的故意和可能性」及「足以毀損他人名譽」內容就構成，不過對於所誹謗之事，能證明其為真實者則不罰，另外「於私德而與公共利益無關者」、對於「可受公評之事」而為適當之評論者，如政治人物，也不罰。

雷丘表示，公審小三當然是私德，但是否為「可受公評之事」，與被評論的人是否為公眾人物、何種性質有關；因此通常都會勸正宮，這是一個「法律風險」，勸不要「節外生枝、給自己找麻煩」，反而不會告訴正宮公審小三一定會構成誹謗罪。



回到原文

更多鏡報報導

噁到無法忘卻！室友5天不洗澡、散發魚腥味 納悶她「常吃這物」卻很健康

不忍直視...餐廳員工「牛排上撒尿」錄影留存 警搜他手機見更驚人畫面

國外打工只選紐澳加？他問「這國」已開發又近 網提5關鍵：只能旅遊退休