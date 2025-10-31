范姜彥豐「取消追蹤」簡廷芮、王品澔 資深狗仔葛斯齊曾說「西洋出軌團有2對」

王品澔（左起）、范姜彥豐。翻攝Instagram @zack_fanchiang

台灣娛樂圈婚內出軌風波持續延燒！粿粿被老公范姜彥豐指控與棒棒堂成員王子（邱勝翊）不倫戀，事件曝光後，有網友發現范姜彥豐已取消追蹤「美國團」兩名成員簡廷芮與王品澔，而資深狗仔葛斯齊其實在30日就驚爆「西洋出軌團」不只一對，而是兩對，引發聯想。

范姜彥豐29日在社群平台上發文控訴，稱自己3年婚姻被粿粿背叛，老婆與王子疑似發展1年不倫情。他在最新影片中直指「身邊知情的幫隱瞞」，並暗示那趟「美國行」成為關鍵轉折。眼尖網友發現，范姜彥豐已退追當時同行者簡廷芮與王品澔的IG帳號，引發外界揣測。有網友留言酸：「美國團變出軌團，誰是煙霧彈？」

廣告 廣告

事件一出，資深狗仔葛斯齊30日在臉書加碼爆料，直指「西洋出軌團」重點不是粿粿、王子這一對，而是「兩對」，藝人們假借工作之名行私慾之實，魚目混珠的手法「在大陸看多了，已過時」。他形容這是「最佳掩護組」，讓網友瘋狂猜測另一對是誰，有人點名「全明星運動會」練習過程長，恐有更多內鬼。葛斯齊的發文迅速引爆討論，留言區一片「監督的力量」。

王品澔（右1）捲入粿粿（左1）外遇王子（左2）的風波。翻攝王品澔 Boris臉書

王品澔經紀公司伊林娛樂迅速回應，表示王品澔對此事「完全不知情」，強調該趟美國行純粹是去看NBA球賽，因工作忙碌已久未聯絡。簡廷芮於31日發3點聲明澄清，說明與新聞相關人士都是朋友，但絕對不會支持任何不當行為，並且希望外界不要過度解讀或揣測，而影響到她的家人。



回到原文

更多鏡報報導

快訊／簡廷芮「發3點聲明」 捲入王子粿粿婚外情風波強調：不支持不當行為

丹妮婊姐節目疑「在講粿粿外遇王子」 徵信社曝「女方對老公毫無尊重可言」

王子「不倫粿粿」斬棒棒堂復出路？敖犬、威廉浮出水面發聲了