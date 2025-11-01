范姜彥豐「好喝廣告」被挖出！網嚇瘋：不是吳慷仁嗎？
娛樂中心／楊佩怡報導
男星范姜彥豐2022年與中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）結婚，同年迎來愛女「粿醬」。不料，29日范姜彥豐在IG爆料粿粿婚內出軌，且對象竟是棒棒堂成員王子（邱勝翊），消息震驚各界。隨著事件持續延燒，不少人就好奇范姜彥豐的身世背景，竟意外挖到2018年的廣告片段，不少網友嚇到：「認錯7年」。
范姜彥豐（右）指控粿粿（左圖右）婚內出軌，消息引發各界熱議。（圖／翻攝自范姜彥豐臉書）
隨著粿粿和王子的出軌醜聞持續延燒，不少網友開始好奇范姜彥豐的身世背景，今年33歲的范姜彥豐，身高186公分，畢業於台北醫學大學，擁有高䠷身材、高顏值的他，在2011年以模特兒身分出道；而他的家世背景更是驚人，媽媽是日本選美皇后，爸爸是醫生，而哥哥也是一名牙醫。
范姜彥豐2018年拍攝的木瓜牛奶廣告，靠著一句「好喝」而暴紅。（圖／翻攝自凱渥 CatWalk臉書）
雖然當時廣告很紅，但大多數人都不知道廣告男主是范姜彥豐。（圖／翻攝自凱渥 CatWalk臉書）
此外，就有網友在Threads上PO出范姜彥豐在2018年時拍攝的木瓜牛奶廣告，畫面中的他還是相當清澀，廣告台詞只有短短一句「好喝～」，再配上浮誇的表情，在當年讓不少觀眾印象深刻，就連原PO也表示：「從這部木瓜牛乳才慢慢知道他」。貼文曝光後，立刻引來破130萬人朝聖，不少網友直言「這廣告快10年了我現在才知道他是范姜彥豐」、「我以為這跟全聯先生一樣是素人，現在才知道原來是他」、「原來是他拍的喔，我現在才知道欸」、「對這個廣告超有印象，不可能是現在因為這事件在threads上知道是他」。
網友姜范姜彥豐的木瓜牛奶廣告，誤認為是吳慷仁（上圖）。（圖／翻攝自吳慷仁臉書）
不僅如此，大批網友驚呆廣告男主竟然不是吳慷仁，「我一直以為是吳慷仁」、「靠邀這不是吳慷仁喔」、「看到大家都一直認為是吳慷仁我就放心了，因為我也是ㄏㄏ現在知道了是范姜了」、「我真要瘋了！一直以來都以為是吳慷仁⋯」、「蛤！什麼啦！不是吳慷仁嗎？我一直以為是吳慷仁，到現在才知道是范姜」、「我很認真的以為那個是吳慷仁，難怪我找吳慷仁好喝都找不到」。
原文出處：范姜彥豐2018年「好喝廣告」影片被挖出！網驚喊「撞臉吳慷仁」：認錯7年
更多民視新聞報導
