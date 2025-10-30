范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」

娛樂中心／巫旻璇報導

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）在2022年與男星范姜彥豐步入婚姻，時常在社群媒體上分享甜蜜互動。不過近日有網友發現，夫妻倆近來同框畫面明顯減少，社群貼文多為各自的生活照、工作花絮與業配內容，讓「婚變疑雲」浮上檯面，引發外界關注。今（29）日稍早，范姜彥豐突然在Instagram限時動態發文，罕見提到兩人之間的狀況，暗指粿粿在婚內出現「道德淪喪」婚內出軌，甚至點名王子（邱勝翊），指控第三者介入婚姻。

范姜彥豐先是在貼文中點名王子（邱勝翊）及粿粿「你們一定覺得偽裝成朋友的樣子，越大膽就越安全而且還永遠不會被發現吧 ？」，范姜彥豐在影片中表示，與粿粿交往6年、結婚生子，一直相信彼此能攜手面對人生風雨，「卻沒想到我最信任的人，親手背叛了我」。他回憶，今年3月底至4月，粿粿與邱勝翊等人前往美國旅遊，他則帶家人去日本，一週後返台。由於兩地有時差，他總在白天聯繫對方，但對方僅偶爾簡短回覆，甚至未曾主動關心家人。

他坦言，原以為太太只是旅途愉快、需要放鬆，沒想到返台後態度大變，表示「覺得我們太黏，希望有更多自己的時間與空間」，接著頻繁與同一群朋友聚會，甚至不願交代行蹤，「從早出晚歸到乾脆不回家」他感嘆，自己為維繫家庭處處忍讓，卻換來對方愈發冷淡，讓他身心俱疲、陷入失眠與焦慮。





范姜彥豐指出，粿粿後來甚至趁他情緒低落時，要求他簽署「放棄婚後財產分配」協議，若非家人及時發現阻止，恐怕早已簽下。他說：「也許是老天可憐我，讓我早點看清真相。」之後，他掌握到粿粿與王子之間「明確的出軌證據」，當下整個人崩潰，「那一刻我手發抖、全身冒冷汗，覺得世界都要塌了。」

他透露，事後曾私下與粿粿攤牌，希望對方坦承錯誤，沒想到對方矢口否認，甚至對天發誓自己清白，「但她不知道的是，我早已看過證據。」那一刻，他徹底看清這段關係，兩人也進入漫長協商階段。范姜表示，他為了家庭名聲著想，一度選擇沈默、降低條件，希望能平和處理，但對方始終沒有誠意，且與王子仍保持聯繫。

范姜無奈說，協商歷時4個月無果，最終決定不再退讓。他指出，自己身心飽受壓力、工作停擺、經濟陷入困境，婚後房產登記在女方名下，過去的工作收入也因帳戶被掌控而無法動用，「我知道未來的日子會更難，可能會被造謠、被操作風向，但我只想捍衛自己的道德與良知。」

他強調，接下來將透過法律途徑維權，「就算遇到不公，也要堅守原則與善良。」最後，他更點名王子：「做錯事不可怕，可怕的是不反省。你破壞了我的家庭，卻還能光鮮亮麗走紅毯、上台領獎，這就是你的為人？」語氣中充滿失望。范姜彥豐表示，這支影片是他在深思熟慮後、走投無路的情況下做出的決定，「這不是情緒性的控訴，而是給自己與社會的一個交代。」

















