范姜彥豐「暴瘦一圈」婚變心聲說了！天后闆妹霸氣出手「送大禮」

網紅范姜彥豐上月29日親自公開婚變，指控妻子粿粿與男星王子（邱勝翊）互動超越朋友界線，消息震撼娛樂圈。其後他一度暫別鏡頭、保持低調。直到今（3）日晚間，他才首度在公開場合露面，出席「天后闆妹」雙11直播活動，提前到場向好友致意並全程配合拍攝。這也是他風波後首次正式亮相，吸引外界目光關注他的精神狀態與動向，范姜也吐露婚變後的心情。













范姜彥豐「暴瘦一圈首現身」婚變心聲全說了！天后闆妹霸氣出手「送大禮」

范姜彥豐（左）今晚他首度現身出席天后闆妹（右）雙11直播。（圖／翻攝自闆妹臉書）

范姜彥豐今（3日）晚間他首度現身出席「天后闆妹」雙11直播，不僅提前到場致意，也以實際行動支持好友，引發外界關注他的最新狀態。范姜在直播中透露，這段期間壓力沉重，體重從76公斤暴降至65公斤，「這陣子壓力比較大，有比較瘦」。他表示，能重新站出來，是因為身邊人的關心支持，「比之前好很多，大家的加油給我很大的力量」。





范姜彥豐「暴瘦一圈首現身」婚變心聲全說了！天后闆妹霸氣出手「送大禮」

闆妹（右）透露，與范姜（左）相識已久，婚變後得知他狀態不佳，因此決定以行動力挺，邀他擔任洗髮精年度代言人。（圖／翻攝自闆妹臉書）









現場曝光的畫面，背板以醒目的紅色拱門搭配「DOUBLE 11」字樣打造節慶感，兩旁擺滿藍、銀色禮盒與氣球，營造出濃厚購物節氣氛。闆妹身穿白色短版上衣，搭配皮革材質寬褲與金屬鍊腰飾，雙手向外展開介紹商品，整體造型俐落又有精神。范姜則選擇黑色帽T和工裝長褲亮相，一手插袋、另一手微抬配合鏡頭，臉上掛著淡淡微笑，神情略顯拘謹，臉型看起來明顯消瘦不少。

對於外界質疑為何要把婚變公開甚至拍片說明，范姜坦言，因外界風向與輿論已影響到身邊家人與朋友，「如果可以私下處理，也不會想把事情鬧上台面，但既然已經被推到台面上，就有我不得不說明的原因」。直播主天后闆妹則在一旁緩和氣氛，呼籲網友勿對男女雙方進行網路霸凌，「夫妻之間的家務事，希望大家給彼此尊重空間」。

闆妹透露，與范姜相識已久，婚變後得知他狀態不佳，因此決定以行動力挺，邀他擔任洗髮精年度代言人，「希望用洗髮精把壞運洗掉」並幽默表示要幫他把不好的情緒與陰影洗淨。范姜也感謝闆妹一路關心，「當初發生事情時她有問候，但當時我不方便多說，很感謝她一直在旁支持」。

獨家／「粿粿王子遊美」天后闆妹喊：還有一對沒爆！邀范姜「直播露面」有震撼宣布

男星范姜彥豐（最左）與妻子粿粿（中）的3年婚生變，女方被控婚內偷吃「棒棒堂男孩」成員邱勝翊（最右）。（圖／翻攝自IG@zack_fanchiang、翻攝自IG@meigo.c、翻攝王子臉書）





事實上，王子和粿粿爆出不倫風波，兩人今年3、4月一起赴美旅遊也被指是引爆婚姻危機的關鍵，而這趟「美國之旅」的同行友人也引發網友熱議。繼葛斯齊10月30日在臉書爆料稱，「『西洋出軌團』重點不是一對，而是兩對，堪稱最佳掩護組！」後，天后闆妹也在社群發文「其實那群好友，還有一對沒有被爆…唉」，釣出大批網友湧入留言按讚，闆妹隨後也回應要網友稍安勿躁並強調「再等幾天就有消息了！」。

