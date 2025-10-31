范姜彥豐、江宏傑被拱「綠帽男男CP」 釣出本人回應了

范姜彥豐、江宏傑算是能用《全明星運動會》紅隊連在一起，結婚後的遭遇也類似。（翻攝網路）

《全明星運動會》紅隊的領隊江宏傑因為前妻福原愛不倫而離婚，沒想到過往隊中繼采子當「小三」介入何孟遠與荳荳的感情，如今又有王子當「小王」，介入粿粿與范姜彥豐的3年婚姻，結果竟被拱「比較想看范姜彥豐跟江宏傑在一起。」本人也回應了。

開玩笑拱上述這對「綠帽男男」在一起的，是曾任民主進步黨青年發展部副主任、性別議題倡議者的范綱皓，他在社群上寫道：「王子跟粿粿的新聞，我真的不想再追，我比較想看范姜彥豐跟江宏傑在一起。」江宏傑本人也在留言區回覆，「嗯～謝你囉」。

網友對此熱烈討論「這對CP太香太好嗑了」「沒有想到還可以這樣搭配，很好，我喜歡」、「我覺得他們外型都好像」、「我也有完全一樣的想法！！！然後像《以家人之名》那樣，2位好爸爸照顧3個孩子！！！」

只是也有人不喜歡這種「幽默」，直批「我知道你沒那個意思，但是這句話有可能會讓當事人或不認識你的網友認為你在嘲諷他們耶」、「希望在講這種話的時候，考慮一下當事人」、「當事人看到這種消遣，肯定是不會舒服。」

