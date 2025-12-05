范姜彥豐、粿粿傳談定離婚協議！加碼條件「護王子」 徵信社發聲了

娛樂中心／許智超報導

范姜彥豐爆「粿粿婚內出軌王子」，引發輿論風暴。（合成圖／翻攝自粿粿IG、范姜彥豐臉書）

范姜彥豐10月底拍片指控妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌好友王子（邱勝翊），夫妻倆決意離婚，而據週刊指出，經過協商現已談妥，范姜滿意、粿粿負擔得起的百萬贍養費，雖然正確的數字雙方皆不願透露，但僅知粿粿最在乎的一條協議，就是「范姜不再繼續『咬』王子」。對此，立達徵信社社長謝智博也發聲了，直呼「如果達成和解，真的太好了」。

10月底，范姜出面控訴王子介入婚姻，與妻子粿粿「互動超越朋友界線」，讓他承受了撕心裂肺之痛，更自嘲是「戴著綠帽的小丑」，隨後王子發文承認「確實超越朋友應有的界線」並對此深感抱歉，粿粿則上傳一段17分鐘影片反擊，強調「離婚沒有外界介入，也沒有第三者」，並指范姜開出1600萬元的離婚條件，相關發言引發與論風暴。

週刊指出，三方協商已談妥，粿粿得付百萬贍養費。（圖／翻攝自粿粿臉書）

根據《鏡週刊》報導，有別於過往婚變即鬧上法院說分明，范姜與粿粿選擇以協商方式處理，兩人從撫養權、房貸到贍養費等一一釐清，最終有了共識，粿粿需支付一大筆贍養費，但有一個條件，就是范姜簽下離婚協議後，不要再出面「死咬」王子。

根據《TVBS新聞網》報導，范姜先前委託的立達徵信社社長謝智博，一直希望三方都能有善解，今日得知協議成，他深感欣慰，表示「我並不清楚，如果達成和解，真的太好了」。

