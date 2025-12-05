范姜彥豐、粿粿婚變「她」失言被炎上 所有校園通告遭砍

范姜彥豐、粿粿（江瑋琳）、王子（邱勝翊）三角風波爆發一個多月，當事人一改先前頻頻發聲，態度轉為低調，據知是已經進入協商階段。而媒體報導，這次粿粿婚變風波，除了檯面上三人遭波及外，還有一位啦啦隊女星俐臻因失言也損失慘重。

據《鏡週刊》報導，今年8月職籃啦啦隊出身的俐蓁（Lizhen）推出全新唱跳單曲〈遇見愛〉，找來范姜彥豐擔任男主角，兩人有不少親密互動，MV上線後，范姜彥豐留言稱讚：「好會唱，好好聽」、「好玩啦」，俐臻則曖昧回說：「謝謝我的一日男友」，另一位啦啦隊女星夏芝回應：「抱久一點」，俐蓁竟說：「我也想，但人家不要啊」。

俐蓁更指「現實也想那麼甜」，還在范姜貼文下留白色愛心符號，引來網友質疑發文不妥。對此，俐蓁經紀公司滅火說：「謝謝大家關注俐蓁的作品，很遺憾在網路上有些不理性的聲音，謝謝導演斯辰讓男女主角有足夠的揮灑空間，XG娛樂同樣請大家不要套入個人情感觀看，將劇情和現實搞混了，還請大家理性觀看」；俐蓁也認錯說：「在宣傳回覆留言使用不恰當的稱呼，是我未考慮周全，也沒意識到自己的用詞造成大家觀感不佳，非常抱歉。」

週刊指出，俐蓁身為局外人，為此也付出慘痛代價，年底10多場校園演唱會活動被砍，還因為被網友炎上，讓跨行當歌手不久的俐蓁更加謹慎未來的每一步，經紀人透露俐蓁目前暫停所有歌手工作，專心回歸當啦啦隊隊員，算是此事件隱藏版的受害者之一。

