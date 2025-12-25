范姜彥豐、粿粿平安夜現身家事法庭 調解1小時離去

〔記者陳彩玲／台北報導〕男星范姜彥豐今年10月底指控，妻子粿粿婚內出軌好友「王子」邱勝翊，三方不斷隔空交戰後，先前傳出已談妥離婚條件。而范姜彥豐和粿粿昨在平安夜，突低調現身士林地院家事法庭調解，開庭約1小時結束，雙方均未受訪快速離去。

據《ETtoday》報導，范姜彥豐和粿粿均配戴口罩，穿著打扮相當低調，由各自律師陪同出庭，進行調解程序，開庭約1小時結束，粿粿率先離開法院，范姜則和律師在法院研商，約莫20分鐘後才步出法庭，2人面對鏡頭均未回應。

廣告 廣告

范姜彥豐上月指控老婆粿粿與「王子」邱勝翊婚內出軌，3年婚姻瞬間瓦解，粿粿則以一支長達17分鐘的影片暗示范姜是「軟飯男」，范姜接著火速反擊，痛批對方「惡意抹黑」，而王子則發聲明道歉，引發譁然。

【看原文連結】

更多自由時報報導

劉嘉玲耶誕豪宅太奢！梁朝偉大方供愛妻開趴

恭喜！44歲女星掰了林俊傑 被小19歲男友求婚成功

夏宇禾深夜濕吻富三代人夫 道歉回應：飲酒過量、分寸不當

向余媽媽致意稱余家昶是英雄 張文兄長悼念信曝光

