范姜彥豐、粿粿還沒正式離婚！他遭爆「婚變前頻上牌桌」 輸贏萬元起跳

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

范姜彥豐去年自爆太太粿粿外遇王子（邱勝翊），事件鬧得沸沸揚揚，經過幾個月後，目前已進入私下協商階段，外界幾乎一面倒力挺范姜彥豐，而近來范姜彥豐被爆出頻繁出入德州撲克賽場，且每場輸贏都是2至4萬元台幣起跳。

范姜彥豐被爆出婚變前頻繁上牌桌。（圖／翻攝范姜彥豐IG）

據《鏡週刊》報導，范姜彥豐與粿粿的離婚官司，近期剛走到去士林地方法院家事法庭調解，在時間點敏感的情況下，范姜彥豐被爆出是德州撲克的愛好者，知情人士露，曾經在在賽場見到范姜彥豐本人，還跟他對打。

廣告 廣告

知情人士提到，當時賽場的氣氛緊張，每次賽局的輸贏大約是1萬元台幣起跳，最高有人玩到5萬元，對於公眾人物可能不算什麼，但對普通玩家來說已經是不小的數字。對此，范姜彥豐友人反駁爆料，提到根本沒有這回事。

更多FTNN新聞網報導

范姜彥豐曬潛水照曝近況！教練揭兩人互動 曝他「渴望重新開始」

粿哥護妹心切喊告酸民！律師無奈「亂槍打鳥」：對你妹名譽加分還縱火？

王子爆偷情粿粿！邱宇辰疑似受影響「演唱會臨時延期」 首度露面鬆口近況

