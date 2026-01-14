范姜彥豐、粿粿還沒正式離婚！他遭爆「婚變前頻上牌桌」 輸贏萬元起跳
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導
范姜彥豐去年自爆太太粿粿外遇王子（邱勝翊），事件鬧得沸沸揚揚，經過幾個月後，目前已進入私下協商階段，外界幾乎一面倒力挺范姜彥豐，而近來范姜彥豐被爆出頻繁出入德州撲克賽場，且每場輸贏都是2至4萬元台幣起跳。
據《鏡週刊》報導，范姜彥豐與粿粿的離婚官司，近期剛走到去士林地方法院家事法庭調解，在時間點敏感的情況下，范姜彥豐被爆出是德州撲克的愛好者，知情人士露，曾經在在賽場見到范姜彥豐本人，還跟他對打。
知情人士提到，當時賽場的氣氛緊張，每次賽局的輸贏大約是1萬元台幣起跳，最高有人玩到5萬元，對於公眾人物可能不算什麼，但對普通玩家來說已經是不小的數字。對此，范姜彥豐友人反駁爆料，提到根本沒有這回事。
