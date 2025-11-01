范姜彥豐「超正前女友」突發聲了！10年前交往照遭挖…網嘆：好甜

娛樂中心／綜合報導



藝人范姜彥豐爆出愛妻粿粿婚變消息震撼社會，相關討論至今持續延燒，連同常與粿粿、王子一起出遊好友都受到網友審視，除此之外更有一派網友跳出來表示自己過去「最愛CP」就是范姜彥豐和他的前女友Zoey，更有人發現Zoey最新限時動態出現「這句話」被瘋猜像是要給范姜彥豐的訊息，在網路掀起熱烈討論。

范姜彥豐「超正前女友」突喊1句遭狂猜對象！10年前交往照被挖網嘆：好甜

范姜彥豐（左）爆出老婆粿粿（中）與王子（右）的關係，引發網路熱烈討論。（圖／翻攝自IG ＠meigo.c、＠zack_fanchiang、@prince_pstar ）范姜彥豐與結婚3年妻子粿粿婚姻生變，當下就有網友翻出10幾年前范姜彥豐的前女友Zoey，稱兩人是自己當時心目中最期待可以結婚的「顏值CP」，並認為當初突然分手了超可惜，事實上Zoey當年是《大學生了沒》常駐成員，以氣質亮麗的外貌獲得不少粉絲關注，如今持續經營社群帳號、擁有23萬粉絲追隨的Zoey，依舊在網路享有不小人氣。

廣告 廣告

范姜彥豐「超正前女友」突喊1句遭狂猜對象！10年前交往照被挖網嘆：好甜

Zoey發文圖喊出「人品就是最好的風水」，讓網友猜測背後原因。（圖／翻攝自IG@zoeyx_x）

范姜彥豐與粿粿婚姻亮紅燈的風波一傳出，就有網友發現Zoey在IG圖亮出一則限時動態，裡頭有感而發：「人生是一場修行，播下的每一份善意，終會在時光裡開花結果，愛出者愛返、福往者福來，人品就是最好的風水，好好生活，命運終會溫柔以待。」，讓網友感嘆這句話彷彿就是想傳達給范姜的祝福。

范姜彥豐「超正前女友」突喊1句遭狂猜對象！10年前交往照被挖網嘆：好甜

過往范姜彥豐與Zoey交往照，認為兩人當年分手相當可惜。（圖／翻攝自IG）

不過也有網友挖出當初2016年Zoey與范姜彥豐分手後的心情文：「所有的離別都不會是無緣故的，沒人可以贖回過去，不要和我說抱歉、抱歉只能換取安心，不能改變些什麼，原來到最後，都只是表面功夫。」，讓網友祝福希望兩人各自安好、不互相打擾就好。









原文出處：范姜彥豐「超正前女友」突喊1句遭狂猜對象！10年前交往照被挖網嘆：好甜

更多民視新聞報導

范姜彥豐怒控「粿粿出軌王子」！網挖2週前「炸裂端倪」嚇爛了

王子衝范姜彥豐IG「標記粿粿」！自爆互動被挖…逼瘋網：哪天？

粿粿住王子家「鐵證太炸裂」讓范姜彥豐心死！徵信社58字揭內幕了

