范姜彥豐「重新出發」！他揮別低潮：選擇更踏實的路

娛樂中心／饒婉馨報導

范姜彥豐10月爆出妻子粿粿與「棒棒堂」人氣成員王子真實關係，目前依舊在確認離婚細節，面對公眾關心沒有在公開發聲。他分享自己的日常到網路上，除了運動健身、合作以外，他19日發文撰寫「重新出發，不是回到起點，而是選擇一條更踏實的路」，引來眾多網友留言打氣支持他。





范姜彥豐「生活被重新定義」吸2.3人讚！他告別低潮：牽著小手迎接明天

范姜彥豐目前沒有再公開回應「婚變」事件，反而更加專注於自身、家人。（圖／翻攝自IG@zack_fanchiang）

范姜彥豐19日在IG分對於「生活」、「速度」被重新定義的心境。范姜彥豐坦承自從生活被重新定義後，「速度」已不再是為了盲目趕路，而是化作一份責任感，只為「穩穩地把每天送到該到的地方」；文中透過「牽著小手」等生活瑣事，詮釋重心放低後的踏實感，他強調唯有「坐得更穩健、騎得更踏實，心，才能走得更遠」。

廣告 廣告

范姜彥豐「生活被重新定義」吸2.3人讚！他告別低潮：牽著小手迎接明天

范姜彥豐公開健身成果照，並持續更新健身日常，讓粉絲放心許多。（圖／翻攝自IG@zack_fanchiang）

范姜彥豐選擇留出餘裕去面對日常，讓自己不只有節奏緊湊的生活，還有看似平凡的暖心小事充盈內心，「書包、晚餐還有生活的驚喜，多一份穩定，讓每次出發，都安心不慌」，他最後在文末強調「重新出發，不是回到起點，而是選擇一條更踏實的路」，並且溫馨喊話「讓啟程的那一刻，不只是為了自己前進」。貼文發布後，許多網友前來為他應援「日常加油打氣」、「恭喜新的開始，全新出發」、「real man 進化了」、「加油，你值得更好的生活」、「祝福你越來越好」，引來逾2.3萬人按讚、超過170則留言，在網路掀起一波討論潮。





原文出處：范姜彥豐「生活被重新定義」吸2.3人讚！他告別低潮：選擇一條更踏實的路

更多民視新聞報導

吳怡霈日籍尪嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父1句話秒殺！

朱孝天不喜歡F4歌！張震嶽曬1圖駁：流星雨很好聽

郭董愛妻「1暖舉」挺閨密！潘奕如0違和飾八點檔豪門

