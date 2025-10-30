范姜彥豐「4大條件」完勝王子！身高186學霸+台日混血 網：粿粿玩膩？
娛樂中心／綜合報導
女星粿粿和范姜彥豐在2022年結婚，婚後生下一女「小粿醬」，而今年七月卻傳出粿粿婚變。而范姜彥豐29日無預警在社群發布影片，指控粿粿出軌對象為王子。如今有網友發現范姜彥豐「4大條件」都大勝王子，不僅身高186公分，還是北醫牙體技術學系學霸，加上台日混血及年齡較輕，質疑粿粿「是玩膩了想找別人嗎？」
有網友在Threads發文，范姜彥豐所有條件都大勝王子，臉先不說，審美很主觀兩個也都是世俗眼光上的帥。看完我真的不解，你說玩膩了想找別人？
身高：
范姜：186 公分
王子：178公分
學歷：
范姜：台北醫學大學 牙體技術學系
王子：莊敬、東南科大觀光系
家庭背景：
范姜 ：爸爸醫生、媽媽日本選美皇后、哥哥牙醫，范姜還有日本國籍
王子：被迫幫忙還他爸的債務
年齡：
范姜 ：33 歲
王子 ：36歲
PO文一出，立刻引發許多網友熱議：「而且王子就是腦袋空空講話沒內容的那種男生」、「有沒有一種可能。 問題是出在外人看不到的地方」、「王子沒有178喔我175他站我旁邊差不多高」、「有時候出軌只需要感覺對了」、「范姜居然比王子小，范姜比王子成熟穩重有氣質多了」、「范姜人很nice，王子確實色了點犯了江湖大忌」、「范姜各方面條件都比他好，長得又耐看，又有氣質，邱寧可吃粿也不去當兵，笑死😂這位先生先服完兵役可以嗎？ 」、「王子本人大概172-173 ，但真的蠻會賺」。
