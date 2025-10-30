范姜彥豐「4大條件」完勝王子！身高186學霸+台日混血 網：粿粿玩膩？

娛樂中心／綜合報導

網友發現范姜彥豐（右）「4大條件」都大勝王子（左），身高186公分學霸、台日混血及年齡較輕，質疑粿粿「是玩膩了想找別人嗎？」（合成圖／翻攝自王子、粿粿、范姜彥豐臉書）

女星粿粿和范姜彥豐在2022年結婚，婚後生下一女「小粿醬」，而今年七月卻傳出粿粿婚變。而范姜彥豐29日無預警在社群發布影片，指控粿粿出軌對象為王子。如今有網友發現范姜彥豐「4大條件」都大勝王子，不僅身高186公分，還是北醫牙體技術學系學霸，加上台日混血及年齡較輕，質疑粿粿「是玩膩了想找別人嗎？」

粿粿2022年結婚生下一女「小粿醬」，沒想到范姜彥豐（左圖）控訴她婚內出軌王子（右圖右）。（圖／翻攝自范姜彥豐、粿粿IG）

有網友在Threads發文，范姜彥豐所有條件都大勝王子，臉先不說，審美很主觀兩個也都是世俗眼光上的帥。看完我真的不解，你說玩膩了想找別人？

廣告 廣告

身高：

范姜：186 公分

王子：178公分

學歷：

范姜：台北醫學大學 牙體技術學系

王子：莊敬、東南科大觀光系

家庭背景：

范姜 ：爸爸醫生、媽媽日本選美皇后、哥哥牙醫，范姜還有日本國籍

王子：被迫幫忙還他爸的債務

年齡：

范姜 ：33 歲

王子 ：36歲

網友發現范姜彥豐（左圖）「4大條件」都大勝王子，身高186公分學霸、台日混血及年齡較輕，質疑粿粿「是玩膩了想找別人嗎？」（圖／資料照）

PO文一出，立刻引發許多網友熱議：「而且王子就是腦袋空空講話沒內容的那種男生」、「有沒有一種可能。 問題是出在外人看不到的地方」、「王子沒有178喔我175他站我旁邊差不多高」、「有時候出軌只需要感覺對了」、「范姜居然比王子小，范姜比王子成熟穩重有氣質多了」、「范姜人很nice，王子確實色了點犯了江湖大忌」、「范姜各方面條件都比他好，長得又耐看，又有氣質，邱寧可吃粿也不去當兵，笑死😂這位先生先服完兵役可以嗎？ 」、「王子本人大概172-173 ，但真的蠻會賺」。

更多三立新聞網報導

周子瑜真的全脫了！「上空洗澡全裸照」終於曝光 網暴動：從小美到大

排球王子怎麼勾搭河北彩伽？ AV女優揭「驚人真相」：很難忽視他們

王子IG問粿粿「對啪啪啪情有獨鐘？」 偷吃被抓急刪文 網轟：作賊心虛

范姜彥豐恐向粿粿「求償3000萬！」傳找徵信社 離婚談判內容走漏



更多熱門影音：

威廉閃兵反控遭詐騙首腦威脅!「怕不怕獎座被收回」小杰狀況他回應了

邱澤演完《女孩》許瑋甯就懷孕？ 笑回「大家都柯南」舒淇驚呼：再晚就請不到！

5566全員當兵被讚清流！王仁甫喊是義務 許孟哲入伍被嗆「少你沒差」亂葬崗抓偷渡怕爆