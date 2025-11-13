范姜彥豐5字開酸「說謊姊妹組」網不忍揪1關鍵 嘆：真的幼稚了

娛樂中心／綜合報導

粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指與王品澔曖昧，更被爆老公賴冠儒為了事業發展選擇隱忍。對此，賴冠儒發文強調：「兩人一直都很好。」簡廷芮也發文吐露心聲，捍衛家庭。不過范姜彥豐卻不忍開酸，5字嗆「說謊姊妹組」，引發外界聯想。

簡廷芮在文中表示：「從一開始沒有根據的暗喻跟影射，到現在指名道姓的抹黑，攻擊也越來越嚴重。」她也補充說：「感謝先生一路上對我的信任與支持，也很抱歉不是公眾人物卻被捲入。就像先生說的，我懂鍵盤能殺人，但願謠言止於智者，一切儘早回歸平靜。」

范姜彥豐在IG便利貼上寫「說謊姊妹組」，引來聯想。（圖／翻攝自IG）

不過，今范姜彥豐在IG便利貼限時動態寫下「說謊姊妹組」，再度引來外界無限猜想與熱議。不少網友紛紛留言：「老公都已經出來澄清了，就到此為止吧」、「既然老公都接受了，外人也別再多說了」、「雖然心疼范姜是受害者，但也不用一直幫別人爆料」、「這樣有點幼稚」等，掀起兩派討論。

