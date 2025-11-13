范姜彥豐6字神預言！簡廷芮、王品澔情人節互動遭挖 他開嗆再掀戰火
娛樂中心／綜合報導
粿粿偷吃王子（邱勝翊）風波持續延燒，簡廷芮也被直指曖昧「美國行」男星王品澔，週刊則爆料簡廷芮老公賴冠儒抓包兩人私情選擇隱忍。有網友發現，簡廷芮與王品澔今年3月情人節當天曾在社群發布合唱影片，隨著輿論狂燒，除了曖昧留言被挖出，也有人發現范姜彥豐當時在留言區寫下「唉唷有點東西」，如今看來就像在暗指兩人有私情。
今年3月14日白色情人節當天，簡廷芮在IG上傳與王品澔合唱情歌〈你已經替我決定了〉影片，並在文中tag男方直呼「最會唱的弟」。王品澔當時在留言區回應「兩個人兩種內心戲，情人節快樂」；范姜彥豐也現身表示「唉唷有點東西」，只是當時稱讚兩人的一番話，如今看來格外諷刺。
范姜彥豐踢爆粿粿與王子的婚外情後，雪球越滾越大，加上知名直播賣家「天后闆妹」發文爆料：「其實那群好友，還有一對沒有被爆…唉」，引發外界質疑簡廷芮與王品澔也有不正當關係。對此，簡廷芮昨（11）日再度發聲，表示近期的報導與評論對她的家庭與工作造成極大影響，而她保持沉默是因清楚知道「沒發生的事，我澄清不完，無論解釋什麼，不願相信或想看戲的人還是會繼續謾罵」。
簡廷芮感謝老公賴冠儒對她的信任與支持，同時向對方道歉「很抱歉不是公眾人物卻被捲入」，最後，簡廷芮表示「我懂鍵盤能殺人，但願謠言止於智者，一切儘早回歸平靜。」然而，簡廷芮發聲否認婚變後，范姜彥豐被發現在IG便利貼寫下「說謊姊妹組」5字，疑似暗酸粿粿與簡廷芮，再度引發外界熱議。
