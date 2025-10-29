范姜怒控粿粿出軌！蔡瑞雪聲援「劈腿不可取」：前陣子才經歷

范姜彥豐（左圖左）指控粿粿（左圖右）出軌，蔡瑞雪（右圖）留言聲援。翻攝IG@meigo.c、snowbabyq

粿粿（江瑋琳）3年婚姻爆出婚內出軌，范姜彥豐今（29日）公開痛訴妻子與藝人王子（邱勝翊）不倫，強調自己掌握明確出軌證據，消息一出，不少圈內藝人朋友都留言聲援，「北一女神」蔡瑞雪也發聲表示：「劈腿真的很不可取，我前陣子也經歷過。」而她先前生日才意有所指：「在感情裡，誠實真的很重要。」疑似和前男友孫麥傑分手有內情。

在范姜彥豐的影片曝光後，蔡瑞雪在底下留言表示：「從拍戲一起合作認識你到現在，一直都知道你是很棒的老公、很愛老婆、很專情，聽到這些事真的很心疼你。」除此之外，她更寫下：「劈腿真的很不可取，我前陣子也經歷過，希望你趕快好起來！」字裡行間影射舊愛孫麥傑劈腿，讓不少網友直呼：「感覺這句話有點含義」、「撕心裂肺的感受，修復後會有更強大的心，願未來一切美好」。

蔡瑞雪留言聲援。翻攝IG＠zack_fanchiang

事實上，蔡瑞雪2023年被拍到和富二代孫麥傑街頭激吻，兩人大方認愛，不時高調放閃，沒想到去年10月無預警分手，1年半的感情告終，傳出是男方家人反對戀情，然而今年5月兩人又被拍到當眾互動親密，疑似舊情復燃，當時蔡瑞雪僅回應：「人生是自己的選擇，起伏也好，轉彎也罷，只要順著心走，就不算錯。」

直到10月蔡瑞雪迎來生日，直接祝福自己「單身快樂」，表示今年最棒的禮物就是平靜又自由的心，「謝謝過去的經歷，讓我學會放下不健康的關係，也懂得把更多的愛，留給自己、家人和朋友。」同時她也在限時動態發文表示：「在感情裡，誠實真的很重要，經歷過後，更要學會療傷，重新把愛留給自己，好好照顧心。」和孫麥傑似乎分得不愉快。

蔡瑞雪（左）、孫麥傑（右）2023年街吻戀情曝光。翻攝鏡週刊



