范姜控粿粿偷吃王子！蔡阿嘎曬6圖：不寒而慄

男星范姜彥豐與前啦啦隊成員粿粿結婚3年多，昨（29日）范姜主動掀牌、上傳9分鐘震撼影片，指控妻子粿粿「道德淪喪、婚內出軌」，與男星王子（邱勝翊）有不正當關係。他透過影片還原發現妻子外遇的經過，更透露自己掌握明確的出軌證據及關鍵照片。而百萬YouTuber蔡阿嘎今（30日）稍早突然上傳6組合照，透露自己看完後不寒而慄，更自嘲「反指標」。畫面曝光後，讓一眾網友全笑翻，更有人留言點名「這對夫妻」，讓蔡阿嘎、二伯快去合照。

范姜彥豐指控粿粿婚內偷吃「棒棒堂男孩」成員王子（邱勝翊），消息讓全台網友震驚。網路上有關婚變事件的討論持續發酵，網紅蔡阿嘎與妻子二伯30日突然上傳5組合照，畫面是兩人過去與藝人及網紅夫妻、情侶的合影，其中包括正在上演「婚內出軌風波」的范姜彥豐和粿粿、分手後因帳本爭議鬧上法庭的Andy老師和前女友家寧、婚內爆出「雙出軌」的Ryu和Yuma、日前無預警宣布已和平離婚2年多的台日網紅茂本桑和茂木太太，以及2022年簽字離婚的棒球YouTuber「台南Josh」。

從左自右依序：蔡阿嘎、二伯、粿粿、范姜彥豐。（圖／翻攝自臉書@蔡阿嘎）





從左自右依序：Andy老師、蔡阿嘎、二伯、網紅家寧。（圖／翻攝自臉書@蔡阿嘎）





從左自右依序：Ryu、Yuma、二伯、蔡阿嘎。（圖／翻攝自臉書@蔡阿嘎）





從左自右依序：台南Josh、蔡阿嘎、二伯（圖／翻攝自臉書@蔡阿嘎）





從左自右依序：茂本桑、茂木太太、蔡阿嘎、二伯。（圖／翻攝自臉書@蔡阿嘎）





蔡阿嘎發文後不僅在留言區甩鍋妻子二伯，解釋「我是說二伯！肯定是她的問題」，隨後還追加貼出一張自己與已離婚的理科太太、前夫John的合照。總共6張昔日合影曝光後，讓網友們全笑翻：「媽呀，你是婚姻界的國師嗎」、「要離婚的請找你們嗎？」、「太扯～每個都出問題」、「麻煩現在去跟家寧全家合照」。另外，還有人超酸Cue花蓮王夫妻：「可以去找徐榛蔚跟傅崐萁拍照嗎……直接最頂，拜託了」。





蔡阿嘎曬出多張合影，網友超酸留言Cue花蓮王夫妻。（圖／翻攝自臉書@蔡阿嘎）





蔡阿嘎（最右）在留言區加碼曬出自己與理科太太（中）及其前夫（最左）的合影。（圖／翻攝自臉書@蔡阿嘎）





