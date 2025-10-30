范姜控粿粿婚內不倫 傳找徵信社蒐證「求償3千萬」

男星范姜彥豐昨(29日)拋出震撼消息，怒控妻子粿粿與男星王子（邱勝翊）存在婚內不倫行為，引發外界高度關注。有網友發現，知名徵信社執行長謝智博上個月曾在丹尼婊姐Podcast頻道講述一樁案件，疑似就這件事。

范姜彥豐怒控妻子粿粿與男星王子（邱勝翊）存在婚內不倫行為。（圖／取自范姜彥豐IG）

知名徵信社執行長謝智博曾於9月初登上Podcast節目，透露手中處理的一起案件涉及三位知名藝人。謝智博提到，該案件中夫妻間的財產分配及侵害配偶權訴訟金額可能高達3千萬元，而非一般案件的數十萬元。

此言論引發網友聯想，范姜所提的「鐵證」或與徵信社的調查結果有關。謝智博在節目中進一步透露，涉事男星形象健康且陽光，且曾於9月赴大陸拍片並舉辦演唱會，而王子恰好於8月底在廣州開唱，令外界推測此事的真相。

王子坦言對粿粿超出了朋友間該有的界線。（圖／記者郭竹倩 攝）

此外，謝智博坦言，這對夫妻中，丈夫收入較少，若直接公開指控，恐遭外界質疑「討錢」或被對方帶風向攻擊其演藝事業。謝智博表示，協商過程中需設法讓對方認知到高風險，才能提高求償金額。

