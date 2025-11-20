范姜揭粿王不倫「恐涉誹謗罪」？ 律師舉實例證實網崩潰：被戴綠帽也要忍
藝人范姜彥豐踢爆妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌王子（邱勝翊）引起譁然，但有律師提醒姜彥，公開兩人醜聞會構成誹謗罪，令網友們十分不解。不過網紅「巴毛律師」陳宇安引用判決實例證實，范姜的爆料確實有機會構成誹謗。
陳宇安19日的臉書發文中首先說明《刑法》第310條誹謗罪構成條件：
意圖散布於眾，而指摘或傳述足以毀損他人名譽之事者，為誹謗罪，處1年以下有期徒刑、拘役或1.5萬元以下罰金。
散布文字、圖畫犯前項之罪者，處2年以下有期徒刑、拘役或3萬元以下罰金。
對於所誹謗之事，能證明其為真實者，不罰。但涉於私德而與公共利益無關者，不在此限。
陳宇安表示，從第三項可以看得出來，前面講的是可以證明為真實不罰，但如果涉及私德又跟公共利益無關，就還是要罰。
接著陳宇安舉例分享，之前某位網美被人爆料當過酒店妹，網美一怒之下告上法院，結果法院判決被告有罪、構成誹謗，理由是網美曾當過酒店小姐，但這段經歷涉及私德且與公共利益無關。
所以最後被告的誹謗罪成立了，但網美當過酒店妹也獲得法院認證。陳宇安總結「就是一個殺人100、自損3000的故事…」讓網友們難以接受，「所以就算范姜被戴綠帽是事實 范姜如果不想被粿王告也要忍 難怪…」「只要夠不要臉 就算殺人100自損10000 這事也有人做」「覺得范姜先生很可憐」「以後如果不想被對方告誹謗 就要閉嘴 再氣憤也不能說出來」。
