范姜擬金鐘當天爆料！因粿粿私下求情 網嘆：最後的溫柔

消息指出，范姜彥豐原本打算在金鐘獎當天爆料，但因粿粿為護王子私下求情，他才暫時作罷。（圖／翻攝自IG meigo.c）





男星范姜彥豐昨（29日）發影片控訴妻子粿粿出軌王子。網友稱他未在金鐘獎前爆料，讓王子風光領獎，是最後的溫柔。據消息指出，范姜原本打算於金鐘獎當天公開，但粿粿為愛護航王子，與范姜私下溝通，他才暫時作罷。

范姜彥豐表示，他與粿粿交往六年，一路以為彼此信任，卻最終遭逢背叛，直到發現粿粿與王子出軌的證據後，才看清真相。對此，王子發文回應，強調自己並非「破壞家庭的人」，這段關係並非長期隱瞞，並坦言在得知粿粿協議離婚期間，因過度關心而越過了朋友間的界線。

而王子與「棒棒堂」成員威廉、小煜、小杰、阿緯、敖犬六人，今年共同獲得第60屆金鐘獎「實境節目主持人獎」。有網友在Threads發文指出，范姜彥豐選擇未在金鐘獎前爆料，讓王子得以風光上台領獎，「已經是最後的溫柔了」。

貼文發出後立刻引起討論，「從高處打下來才過癮啊」、「金鐘獎應該把獎項收回去。 把獎項給這種閃兵役又沒道德的藝人」、「他也知道自己媒體聲量不夠，在金鐘獎前爆出來可能風向不站在他這邊」、「范姜真的讓人敬佩，他選擇善良，不是懦弱」、「趁閃兵風波這個最佳時機點爆料才勁爆」、「這才是最狠的，如果還沒頒獎他只是王子，頒獎之後是叫金鐘獎得主王子」。

根據《三立新聞網》報導，知情人士透露，范姜彥豐原本計畫在金鐘獎當天發文揭露真相，但粿粿事前私下與他溝通、求情，讓他一度打消念頭，主要是顧及入圍金鐘獎的王子，不願讓對方難堪。而王子最終奪下獎項，令范姜心中更難平，於是選在29日決定公開爆料。



