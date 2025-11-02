范姜火速駁粿粿自白片！出軌時間點藏貓膩…律師揪疑點：雙方各自表述

娛樂中心／陳弘逸報導

范姜彥豐公開指控妻子、前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）婚內出軌男星王子（邱勝翊）；針對粿粿昨天（1日）發出自白影片，范姜當天也火速反駁，「惡意抹黑 避重就輕」對此，律師王至德針對男方回應，羅列三大重點，分析兩人著重討論不同，但「出軌就是出軌」，更總結：「時間線沒錯，不過結論是各自表述」。

律師王至德在臉書粉絲專頁「法老王-王至德律師」針對范姜回應點出三大重點：

一、重點在出軌。

二、承諾負擔生產費用後來因為有保險金所以就改成送禮物給粿粿。

三、強調時間線：從美國回來，提離婚，婚姻諮商，粿粿說要挽留婚姻就必須簽協議，發現出軌證據，死心開始協商。所以不是粿粿說的協商後才出軌。

分析粿粿、范姜雙方回應，兩個人的重點的確不同，不過出軌就是出軌，三個人難得的共識。兩個人都沒講錯，生產費用後來有保險所以范姜沒出是事實，但是粿粿也沒提到范姜有轉成禮物送給她。

王至德總結，時間線沒錯，不過結論是各自表述，從美國回來提離婚到發現出軌證據之間有時間差約2個多月，粿粿說是提離婚之後才出軌是有可能的，不過范姜覺得是在提離婚前就出軌也是有可能的，其實如果范姜有訊息紀錄就拿出來核對一下時間就知道了，不過他應該沒這麼蠢，拿出來就剛好罪證確鑿了。

此外，王至德認為，范姜有點太急著回應了，如果是我的話，我會等想法完整一點再一起回應，粿粿的影片應該還有很多他想吐嘈的.......。

