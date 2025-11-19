范姜爆粿王出軌！律師揭恐涉誹謗罪 舉實例讓網崩潰了

藝人范姜彥豐上月爆出妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌王子（邱勝翊）。（圖／翻攝自范姜彥豐、粿粿 IG）





藝人范姜彥豐上月爆出妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌王子（邱勝翊）後，有律師提醒，可能觸犯誹謗罪，此觀點引發網友撻伐。對此巴毛律師引用案例證實「即使是事實，也可能構成誹謗罪！」

巴毛律師在臉書發文指出，先前有律師在Threads上斬釘截鐵地說，范姜彥豐將粿粿與王子出軌的事情公開，會構成誹謗罪，此言論一出，立即引發留言「殺聲震天」，許多網友憤怒批評「律師執照雞腿換的」，認為講的是事實怎麼可能構成誹謗。

巴毛律師張貼出《刑法》第310條誹謗罪，強調第三項的但書規定「對於所誹謗之事，能證明其為真實者，不罰。但涉於私德而與公共利益無關者，不在此限。」他再分享一例案件，某網美被爆料過去曾當過酒店小姐，一怒之下將爆料者告上法院，結果法院在判決時竟認定爆料者構成誹謗罪，判決理由中寫道，該網美確曾當過酒店小姐（事實為真），但法院認定屬於涉及私德又跟公共利益無關的範疇。對此巴毛律師形容「所以就是一個殺人100自損3000的故事」。

廣告 廣告

貼文曝光後，許多網友紛紛表示，「只要夠不要臉，就算殺人100，自損10000，這事也有人做」、「受教」、「粿王是藝人明星，賺的是社會紅利且與公眾利益有關，所以范姜不罰！！」、「同時的法院認證」、「如果是在網路匿名毀謗，就算提告也是很難抓到對方對不對⋯⋯畢竟不是重大事件，臉書不會特地去查…」、「這個見解才是正確的，之前處理過性侵案件，對方也確實有性侵，但因為被害人在網路上公布，結果成立誹謗。」



【更多東森娛樂報導】

●館長遭毀滅式爆料 「隔天風向大逆轉」網揭1關鍵

●快訊／國光女神梁云菲驚傳輕生 IG親曝現況

●小瑋暗示館長「還有未爆彈」 駁斥2000萬勒索論

