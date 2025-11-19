范姜爆粿粿外遇王子「涉誹謗罪」？ 律師舉1例：恐還是要罰

范姜彥豐（左男）控粿粿出軌王子（右男）。（圖／翻攝自Instagram／@meigo.c）

男星范姜彥豐10月29日上傳影片控訴妻子粿粿外遇王子（邱勝翊），婚變風波持續延燒，就有律師提醒范姜這樣爆料，可能犯下誹謗罪。對此，網紅「巴毛律師」陳宇安就提醒，根據《刑法》第310條誹謗罪，儘管當事人所述能證明是真的，如果涉及私德又與公共利益無關，還是要開罰。

陳宇安在臉書粉專「巴毛律師混酥團」發文表示，前陣子有位律師在社群平台上點名范姜，認為把粿粿與王子的事情公開將誹謗罪，結果大批網友湧入留言批評，直言「律師執照雞腿換的」、「講的是事實怎麼可能構成誹謗」。

廣告 廣告

陳宇安指出，實際上《刑法》第310條誹謗罪的完整內容如下：

1、意圖散布於眾，而指摘或傳述足以毀損他人名譽之事者，為誹謗罪，處1年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金。

2、散布文字、圖畫犯前項之罪者，處2年以下有期徒刑、拘役或3萬元以下罰金。

3、對於所誹謗之事，能證明其為真實者，不罰。但涉於私德而與公共利益無關者，不在此限。

陳宇安說明，第3項可以看出，前面所述是如果能證明為真實不罰，要是涉及私德又跟公共利益無關的，就還是要罰。

陳宇安提及，過去她曾看過一個案例，某網美被爆料以前是酒店妹，網美一怒之下告上法院，法院認定被告有罪並構成誹謗，而判決理由寫著某網美確實曾當過酒店小姐，但這涉及私德又與公共利益無關，因此還是會開罰，「誹謗成立了，當酒店妹也法院認證了，所以就是一個殺人100、自損3000的故事。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

朋友變情人2／鍾瑶曾「被吳慷仁狠甩」欲哭無淚 兩個月後他被拍約會邵雨薇

女駕駛「長裙掩護」路邊炸屎留一坨！ 監視器全拍下網驚呆

無罪之後1／補教名師挨告性侵二度判無罪！ 被害女學生嘆：一定要成績下滑嗎？