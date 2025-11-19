范姜爆粿粿婚內外遇王子恐涉誹謗？ 律師引「網美案」：還是被罰
粿粿日前遭先生范姜彥豐爆婚內出軌王子（邱勝翊），有律師指出范姜恐涉誹謗罪，遭大批網友反酸「律師執照用雞腿換的」，不過巴毛律師坦言，確有類似案件發生，且就《刑法》規定，就算講的是事實，因「這項規定」，恐還是會被罰。
巴毛律師在粉專「巴毛律師混酥團」發文指出，前陣子有律師在社群斬釘截鐵地說，范姜把粿粿跟小王出軌的事情講出來，有可能會構成誹謗罪，瞬間遭網友灌爆，質疑范姜講事實，不太可能構成誹謗，更怒批該名律師「律師執照雞腿換的」。
不過，實際翻看《刑法》規定，明確指出「對於所誹謗之事，能證明其為真實者，不罰。但涉於私德而與公共利益無關者，不在此限」，對比粿粿出軌案，范姜公開與粿粿之間的感情糾葛，恐怕真的會被認定誹謗。
巴毛律師也分享一則案例，曾有一名網美遭爆料以前當過酒店小姐，網美氣得告上法院，法院判決認為被告已經構成誹謗，不過判決理由竟明確寫道「某網美雖確曾當過酒店小姐，但這涉及私德又跟公共利益無關」，讓該名網美成了法院認證的酒店妹，感嘆「所以就是一個殺人100自損3000的故事」。
貼文曝光後引起網友熱議，紛紛表示「典型的忍無可忍無須再忍的境界嗎」、「粿王是藝人明星，賺的是社會紅利且與公眾利益有關，所以范姜不罰」、「受教了」、「這是公眾人物可受公評？」、「但這涉及私德又跟公共利益有關」。
