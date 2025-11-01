范姜粿粿互PO影片爆料公審 巴毛律師曝：將來到法庭上絕對不利
即時中心／梁博超報導
藝人范姜彥豐日前指控妻子粿粿出軌藝人王子（邱勝翊），事件延燒多日後，粿粿在昨（1）日中午發出長達17分鐘的影片，除承認和王子越走越近，也細數過去吵架事件。不過，「巴毛律師」陳宇安認為，「不是對方很爛就可以外遇」，而且兩人在指控影片中都提到小孩，令她看了非常憤怒；巴毛律師更強調，兩人透過影片爆料公審，將來到法庭上絕對是不利的，「誰再繼續發法律上就越不利！」
巴毛律師昨晚在粉專發文指出，她認真的花了17分鐘去聽粿粿的聲明影片內容，無非就是要把范姜塑造成一個軟飯男；但又看了他們兩人過去的影片，早就說過戴耳機這件事情，范姜彥豐也解釋是為了降低音量、不是不照顧小孩。然而粿粿現在又拿這件事出來說，但只說戴降噪耳機這件事，有提到范姜彥豐後續是戴降噪耳機去照顧小孩？還是擺爛嗎？「這差很多欸！」
巴毛律師也表示，「范姜還負責幫小孩洗澡，粿粿出國的時候不是范姜在顧，不然誰在顧？總之我覺得范姜不至於像粿粿說的不照顧小孩又軟爛。」
另外，巴毛律師提到，雙方都用網路影片去攻擊對方，內容還都提到小孩，「我看了非常非常憤怒的」，因為兩人明知小孩長大後都看得到這些內容，「父母這樣互相攻擊，他看了是什麼感想？」知道對小孩有傷害就不要做，而不是做了以後才跟小孩道歉，道歉有什麼用？巴毛律師直批兩人，「這時候你第一選擇就不是保護小孩，而是先想到自己！」
巴毛律師更強調，她不知道現在雙方有沒有請律師，因為兩人透過影片爆料公審，將來到法庭上絕對是不利的，「誰再繼續發法律上就越不利！」她認為，沒有什麼離不了的婚，對方不答應就去訴訟，無論是親權還是財產，判決清清楚楚，「不是對方很爛，所以我可以外遇」。
