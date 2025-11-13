范姜粿粿私下協商離婚！他2原因吃大虧 恐拿不到800萬元

范姜彥豐與粿粿婚姻破裂。（圖／翻攝臉書／范姜彥豐）

范姜彥豐爆出粿粿出軌王子後，雙方歷經2週的互相廝殺。據悉，為了避免在法院判決上留下紀錄，范姜和粿粿決定以私下協商方式進行調解，不打算提起訴訟。不過，由於2人婚後的收入與金流多半流入由粿粿家人設立的公司帳戶，范姜想要取得先前在公開爆料前談好的800萬元，恐怕不如預期容易。

據《鏡週刊》報導，范姜與粿粿婚後以幸福時尚夫妻的形象接下不少業配與代言。為了節稅，粿粿與范姜不僅在接工作時多以現金收款，就連工作室也是以粿粿家人的名義成立的。

因此范姜彥豐可說是相當吃虧。有消息指出，粿粿自遊美返台後，便開始產生離婚念頭，遂將家中存放的大筆現金搬去王子家。范姜雖然發現家裡少了一大筆錢，但也無可奈何。再加上2人的工作室都是在粿粿家人名下，若雙方最後走上法院，范姜能分到的夫妻財產恐怕非常有限。

