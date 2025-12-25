范姜耶誕趴嗨翻！無「粿王」風波4人網讚：沒人戴綠帽

娛樂中心／徐詩詠報導



藝人王子日前遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有其妻粿粿與王子的外遇關鍵證據，3方後續在社群上分別說明，消息曝光後引發大量關注與討論。後續范姜、粿粿在平安夜當天被發現現身士林地方法院家事法庭，似乎就離婚等相關事項進行調解。如今范姜在臉書上曬出耶誕趴照片，出席的多為一同赴美的友人，但出軌風波中的粿粿、王子、簡廷芮、王品澔皆未到場。





回顧當時「粿王」風波爆發時，有網友翻出粿粿於2022年12月26日分享到IG的聖誕趴照片，當時有范姜彥豐、粿粿與王子出席，而王子站在范姜彥豐正後方，並且手上拿著一頂綠帽，位置還恰好在范姜的頭上，讓不少網友開酸原來「王子綠帽早就準備好」。

廣告 廣告

范姜彥豐辦耶誕趴嗨翻！無「粿王」風波4人網讚：這次沒人戴綠帽

多年前耶誕趴有網友發現王子（後排左一）把綠帽位置擺在范姜彥豐（前排左一）頭上。（圖／翻攝粿粿IG）

如今「粿王」風波雖然還未告一段落，但今（25）日范姜彥豐在臉書上傳的聖誕趴照片中，出席者包括一同赴美的胡釋安與女友、晏柔中與老公楊孟霖、嚴爵老婆，以及饒舌歌手 Hosea，充分顯示明星友人們全站在范姜這一邊。網友們除了獻上祝福外，更有人大酸王子，稱「這次沒人戴綠帽」。





范姜彥豐辦耶誕趴嗨翻！無「粿王」風波4人網讚：這次沒人戴綠帽

范姜彥豐今日曬出耶誕趴合照。（圖／翻攝范姜彥豐臉書）







原文出處：范姜彥豐辦耶誕趴嗨翻！無「粿王」風波4人網讚：這次沒人戴綠帽

更多民視新聞報導

少女時代俞利1／10來台！親口預告「熟悉的組曲舞台」

耶誕神曲「告示牌百週冠軍」史上唯一 瑪麗亞凱莉霸氣曬美照

韓YTR痛訴男偶像霸凌！列「關鍵1細節」開戰

