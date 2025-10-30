范姜豐彥傳「求償1200萬」 王子活動喊卡廠商回應了

粿粿(江瑋琳)與范姜彥豐(右)夫婦。(記者陳逸寬攝)

〔記者林欣穎／台北報導〕藝人粿粿與老公范姜彥豐結婚3年傳婚變，昨范姜彥豐突發影片寫下「道德淪喪、婚內出軌」，並在文內標註粿粿與王子做出指控，貼文曝光掀起熱論，夫妻倆如今進入離婚協商當中。而有網友整理出王子行程，他後天(11/1)原定有一日店長活動，如今也取消了。

王子如今捲入粿粿婚變風波，形象受到重創，他原本這週六有一日店長活動，不過品牌方稍早回應表示：「前兩週已經因為檔期先行取消，感謝大家關心，謝謝。」

在粿粿被范姜指控婚內出軌後網上瞬間炸鍋，有一說是范姜彥豐透過徵信社握有出軌證據，求償金額可高達3千萬，據悉目前又傳出男方打算求償的是1200萬，兩人因為價碼談不攏協商破裂、鬧上檯面，而記者實際求證粿粿所屬經紀公司，對方只有已讀尚未做出回應。

