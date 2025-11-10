范姜陷婚變暴瘦11公斤 獨嗑宵夜「孤身背影流出」！
娛樂中心／江姿儀報導
男星范姜彥豐與前啦啦隊女神粿粿結婚3年，沒想到上月突然拍片指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）有不正當男女關係，震驚各界。婚變風波持續延燒，范姜彥3日晚上首次公開露面，現身天后闆妹直播，坦承遭逢變故後暴瘦11公斤。根據《CTWANT》報導，范姜彥豐8日深夜獨自1人外出用餐被民眾直擊，最新近況曝光。
范姜（左）3日晚上首次公開露面，暴瘦11公斤、面露憔悴登上天后闆妹（右）的直播。（圖／翻攝自臉書@天后闆妹）
婚變消息曝光後，范姜彥豐3日晚上首次公開露面，瘦一大圈、面露憔悴登上天后闆妹的直播，還當場開喝手搖飲品牌最新推出的「小王秘蜜粿果綠」，引發熱議。根據《CTWANT》報導，8日晚上11時30分左右，范姜彥豐穿著低調一身黑，現身台北市信義區1間螺獅粉餐廳，身形消瘦獨坐一桌，1個人默默吃著螺獅粉，孤單背影被民眾直擊。
范姜8日深夜獨嗑螺獅粉被民眾直擊，最新近況曝光。（圖／翻攝自范姜彥豐IG）
對於旁人注視，范姜彥豐並未在意，快速享用完餐點後就離去。期間民眾上前要求合影，范姜彥豐也大方答應，還比出俏皮手勢YA。民眾也相當關心范姜，希望給予鼓勵、安慰，當面稱讚「你本人真的很帥」，讓范姜聞言露出微笑。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！
原文出處：粿粿「偷吃王子」范姜陷婚變暴瘦11公斤 「深夜獨嗑螺獅粉」背影流出！
