「范姜」又出事了！經紀公司狠曬「3罪狀大踩線」慘遭終止合約

娛樂中心／綜合報導



AKB48 Team TP 4期生成員范姜又恩以甜美外貌、活潑性格收穫不少粉絲喜愛，目前IG帳號擁有超過3千粉絲追隨的他，突在16日遭官方公告「違規踩紅線」，提到由於范姜又恩多次違反經紀合約義務，且已經多次給予機會，指范姜又恩本人「未見悔意」，決定聲明「即日起終止雙方間之經紀合約關係，並保留法律追訴權」，消息一公開馬上吸引不少粉絲到場關心。









「范姜」又出事了！遭經紀公司終止合約「3罪狀大踩線」粉一看嘆：這樣是對的

范姜又恩擁有亮麗甜美外貌，IG擁有超過3千粉絲追隨。（圖／翻攝自IG@yuen_akb48teamtp）

廣告 廣告

AKB48 Team TP臉書粉絲專頁突發於16日發文，公開好言娛樂有限公司聲明書，提及旗下簽約藝人「范姜又恩」出現3違約爭議行為，分別是「范姜又恩未經與本公司協商同意，私下自行承接影響本公司形象之工作」、「范姜又恩未經本公司同意，私下自行報名參加啦啦隊徵選」，以及「范姜又恩因個人誠信與他人發生爭執等情事，嚴重影響損害本公司名譽」。





「范姜」又出事了！遭經紀公司終止合約「3罪狀大踩線」粉一看嘆：這樣是對的

聲明指出，范姜又恩未經同意私下接工作、報名啦啦隊徵選，且涉及個人誠信爭議，對公司形象與商譽造成影響。（圖／翻攝自FB@AKB48 Team TP）

聲明提及范姜又恩多次違反經紀合約義務之情事，公司則已經多次給予機會及勸導改正，「惟該藝人未見悔意，違約行為迄未停止，並持續造成本公司商譽受損及財產損害」，最終決定依照雙方所簽訂之經紀合約及相關法律規定，自即日起終止雙方間之經紀合約關係，並保留法律追訴權。

「范姜」又出事了！遭經紀公司終止合約「3罪狀大踩線」粉一看嘆：這樣是對的

公司強調已多次給予改正機會，但范姜又恩「未見悔意」，違約行為仍持續發生。（圖／翻攝自IG@yuen_akb48teamtp）

事實上范姜又恩2024年6月13日就曾經因為「違反成員行為條例」暫停活動，2025年11月公演期間又再度被粉絲討論暫停活動的近況，如今范姜又恩遭到終止雙方經紀約的消息曝光，也掀起粉絲討論：「違反合約又在外面出現誠信問題，留著一個可能對團體產生名聲影響的未爆彈，這樣是對的」、「沒啥好嚴的，既然要去啦啦隊就不用去TP浪費彼此的時間」、「第一位被這麼明確處罰的」、「我覺得她既然想去當啦啦隊，不如就直接離開去徵選，畢竟現在啦啦隊能接的工作更多，也會有更多粉絲支持」、「好嚴……」。

「范姜」又出事了！遭經紀公司終止合約「3罪狀大踩線」粉一看嘆：這樣是對的

消息曝光後引發粉絲熱議，一派人覺得過度嚴格，一派人支持官方「快刀斬亂麻」。（圖／翻攝自IG@yuen_akb48teamtp）



《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：「范姜」又出事！遭經紀公司終止合約「3罪狀大踩線」粉一看嘆氣了

更多民視新聞報導

王齊麟愛妻「挺出懷孕巨肚」！網見「驚人起伏」嚇爛：這麼大

吳心緹挺范姜「行程大重疊」！甩姐妹粿粿「淡出王子幫」細節爆出

47歲「徐若瑄接班人」神隱N年突現身！得罪圈內真相全說了

